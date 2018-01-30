Борги Попаснянського водоканалу постійно зростають.
Дивися повний текст Україна припинила постачання води до "ЛНР" через накопичені з 2015 року величезні борги.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 19:27
Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...
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Дивися повний текст Україна припинила постачання води до "ЛНР" через накопичені з 2015 року величезні борги.
Додано: Вів 30 січ, 2018 19:27
еще четыре года назад надо было отключить, может мозгов бы прибавилось
Додано: Вів 30 січ, 2018 20:43
acidw1
Это само собой, но вообще-то проскакивали сообщения, что ЛНР за воду платит (интересно, как, налом в мешках? Кто им коррсчета мог открыть?). Выходит, что кто-то (например, украинская правда) постоянно врет...
Додано: Вів 30 січ, 2018 22:41
max_us_ua - представь, платили налом в мешках. Перестали, воду перекрыли. Русского мыть только портить.
Додано: Вів 30 січ, 2018 23:14
Платили, но треба було читати ті повідомлення. Борг - 100 млн, заплатили - 3 млн. Щось в цьому роді.
Додано: Сер 31 січ, 2018 00:50
acidw1, Північно-Кримський канал вже давно перекрили, але на мізки жителів Криму це аж ніяк не вплинуло. Думаєте, жителі ЛНР у цьому плані якось відрізняються?
Додано: Сер 31 січ, 2018 01:55
Нормальный ход. Сепары наших людей убивают, а эти сволочи водичкой им помогают. Еще и 100млн. из гос.казны вытянули для помощи сепарам. Нам крыза, а сепарам вода на шару за наш счет.По хорошему к стенке хозяев этого водаканала надо ставить, а рядом с ними руководителей района и области, которые мутят бабки на крови.Кругом требуют от других соблюдения санкций, а сами снабжают сепаров на шару.Самый настоящий саботаж.
Додано: Сер 31 січ, 2018 07:22
Re: Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...
Додано: Сер 31 січ, 2018 07:25
Re: Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...
Додано: Сер 31 січ, 2018 07:51
Права человека, европейские ценности и вот это вот всё.
Прокремлевский тролль.
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