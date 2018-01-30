Ну так все правильно ж
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 січ, 2018 07:58
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Додано: Сер 31 січ, 2018 08:08
Re: Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...
І що, гумконвой не допоможе з боргами? А так зазивали, так зазивали, так мріяли про російскі зарплати і пенсії...
Їм треба у донецьких братків повчитись - сказали, що в ахметовській допомозі просрочені продукти - і немає допомоги. Сказали, що укропи воду отруїли - і немає води.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 31 січ, 2018 08:43
Re: Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...
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