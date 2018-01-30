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Україна припинила постачання
води до "ЛНР" через...

Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 07:58

  Дваждыдвашник написав:Права человека, европейские ценности и вот это вот всё.

Ну так все правильно ж
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 08:08

Re: Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...

  Аудитор написав:Предположу, что это были взаимозачеты при торговле )например, за уголь). Ввели блокаду - торговля прекратилась, а отсюда и возник долг.

І що, гумконвой не допоможе з боргами? А так зазивали, так зазивали, так мріяли про російскі зарплати і пенсії...
Їм треба у донецьких братків повчитись - сказали, що в ахметовській допомозі просрочені продукти - і немає допомоги. Сказали, що укропи воду отруїли - і немає води. :)
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 08:43

Re: Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...

  Аудитор написав:Ну от чего же не повлияло? Число крымчан, считающих Украину врагом, после этого увеличилось.

З 98% до 105%? :D Окупованими територіями повинен займатися окупант - Росія.
BIGor
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