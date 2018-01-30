Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...

Додано: Сер 31 січ, 2018 14:41

Давно пора было это сделать. Как нам на Украине, так платите по тарифам которые выросли в разы, а как сепарам которые ненавидят Украину - так им вода, электрика, газ на шару за счет Украины.

Пиzditь надо тех, кто отвечает за то что им воду все эти года на шару давали, а по хорошему таких чиновников под суд и на зону с конфискацией всего имущества.



Это как в той шутке про коммуналку у сепаров: "Откуда вы хотите получать газ, электроенергию с Украины или с России? - Нам пофиг откуда, главное ничего за это не платить".