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Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 січ, 2018 14:41
Давно пора было это сделать. Как нам на Украине, так платите по тарифам которые выросли в разы, а как сепарам которые ненавидят Украину - так им вода, электрика, газ на шару за счет Украины.
Пиzditь надо тех, кто отвечает за то что им воду все эти года на шару давали, а по хорошему таких чиновников под суд и на зону с конфискацией всего имущества.
Это как в той шутке про коммуналку у сепаров: "Откуда вы хотите получать газ, электроенергию с Украины или с России? - Нам пофиг откуда, главное ничего за это не платить".
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Додано: Сер 31 січ, 2018 14:53
nik1 написав:
Ну можно определиться на уровне государства нужны эти люди, территория или нет?
Все верно пишете, Россия никак не может определисься, нужны её эти так званые ЛДНР или не нужны.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 16:21
link654 написав:
Это все говорит о том, что никто не видет конца АТО и не хочет это заканчивать. Этот шаг окончательно поставит точку на том, что Донецк не нужен Украине, люди живущие в зоне АТО после этого еще больше будут "любить" Украину. Крымская история повторяется.
ну так если у нас даже своим гражданам, которые живут на подконтрольной нынешней "власти" территории, отключают среди зимы газ (сразу целому городу), то что можно говорить за каких-то "сепаратистов-террористов"?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
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Додано: Сер 31 січ, 2018 16:55
Дваждыдвашник написав: lapay написав: Yura_Gag написав:
Возможно однозначного решения нет.
Є. Зранку гроші - ввечері стільці(вода).
Это нарушение конституционных прав.
Вы же не платите по такой схеме.
А там граждане не хуже вас (как минимум).
Што?
Попробуй не платить за воду, посмотришь, сколько на шару будешь её получать.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: Сер 31 січ, 2018 17:40
R2 написав:
Україна припинила постачання води до "ЛНР"
почему такой заголовок? может лучше написать - прекратили поставки воды во временно неподконтрольную часть луганской области Украины?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Додано: Сер 31 січ, 2018 17:43
nik1 написав: lapay написав:
Два референдуми, навіть три. Один, повторний, в Криму, другий в Лугандоні, третій в Чечні.
Нет именно на территории Украины без Крыма и АТО. Нельзя допускать, чтобы гибли люди по решению политиков, при отсутствии реальных, достижимых целей. Именно народ должен сказать свои цели, а политик их реализовывать, а не наоборот.
Ну так скажите. Как раз у вас там выборы в марте - скажите свои цели.
Что, страшно, боитесь за свою шкуру? Или просто продолжаете верить в недоросиию?
Ну то-то.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Додано: Сер 31 січ, 2018 17:45
Аудитор написав:
Ну от чего же не повлияло? Число крымчан, считающих Украину врагом, после этого увеличилось.
одно другому не мешат, расеянцы ходят с айфонами и ненавидят америку.... неадекватные.
по моим ощущениям они и туристов ненавидили, последний раз был в крыму в 2005, с тех пор турции/египты.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Додано: Сер 31 січ, 2018 18:13
Slon_Nosov написав:
одно другому не мешат, расеянцы ходят с айфонами и ненавидят америку.... неадекватные. по моим ощущениям они и туристов ненавидили, последний раз был в крыму в 2005, с тех пор турции/египты.
В январе—июне 2017 года объем ввоза российских товаров в Украину резко вырос. За полгода Украина импортировала из России товаров на общую сумму 2,985 млрд долл, что на 41,5% превышает показатель первой половины 2016 года.Одна ментальность-один народ.
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nik1
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Додано: Сер 31 січ, 2018 18:32
nik1 написав:
Одна ментальность-один народ.
Прямо Вовочкина цитата.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 31 січ, 2018 20:47
nik1 написав: Slon_Nosov написав:
одно другому не мешат, расеянцы ходят с айфонами и ненавидят америку.... неадекватные. по моим ощущениям они и туристов ненавидили, последний раз был в крыму в 2005, с тех пор турции/египты.
В январе—июне 2017 года объем ввоза российских товаров в Украину резко вырос. За полгода Украина импортировала из России товаров на общую сумму 2,985 млрд долл, что на 41,5% превышает показатель первой половины 2016 года.Одна ментальность-один народ.
Так "агрессор" или "партнёр"?
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