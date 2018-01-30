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Україна припинила постачання
води до "ЛНР" через...

Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 14:41

Re: Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...

Давно пора было это сделать. Как нам на Украине, так платите по тарифам которые выросли в разы, а как сепарам которые ненавидят Украину - так им вода, электрика, газ на шару за счет Украины.
Пиzditь надо тех, кто отвечает за то что им воду все эти года на шару давали, а по хорошему таких чиновников под суд и на зону с конфискацией всего имущества.

Это как в той шутке про коммуналку у сепаров: "Откуда вы хотите получать газ, электроенергию с Украины или с России? - Нам пофиг откуда, главное ничего за это не платить".
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 14:53

Re: Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...

  nik1 написав:Ну можно определиться на уровне государства нужны эти люди, территория или нет?

Все верно пишете, Россия никак не может определисься, нужны её эти так званые ЛДНР или не нужны.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 16:21

  link654 написав:Это все говорит о том, что никто не видет конца АТО и не хочет это заканчивать. Этот шаг окончательно поставит точку на том, что Донецк не нужен Украине, люди живущие в зоне АТО после этого еще больше будут "любить" Украину. Крымская история повторяется.

ну так если у нас даже своим гражданам, которые живут на подконтрольной нынешней "власти" территории, отключают среди зимы газ (сразу целому городу), то что можно говорить за каких-то "сепаратистов-террористов"?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 16:55

  Дваждыдвашник написав:
  lapay написав:
  Yura_Gag написав:Возможно однозначного решения нет.

Є. Зранку гроші - ввечері стільці(вода).

Это нарушение конституционных прав.
Вы же не платите по такой схеме.
А там граждане не хуже вас (как минимум).


Што?
Попробуй не платить за воду, посмотришь, сколько на шару будешь её получать.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:40

Re: Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...

  R2 написав:Україна припинила постачання води до "ЛНР"


почему такой заголовок? может лучше написать - прекратили поставки воды во временно неподконтрольную часть луганской области Украины?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:43

  nik1 написав:
  lapay написав: Два референдуми, навіть три. Один, повторний, в Криму, другий в Лугандоні, третій в Чечні.

Нет именно на территории Украины без Крыма и АТО. Нельзя допускать, чтобы гибли люди по решению политиков, при отсутствии реальных, достижимых целей. Именно народ должен сказать свои цели, а политик их реализовывать, а не наоборот.


Ну так скажите. Как раз у вас там выборы в марте - скажите свои цели.

Что, страшно, боитесь за свою шкуру? Или просто продолжаете верить в недоросиию?

Ну то-то.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:45

Re: Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...

  Аудитор написав:Ну от чего же не повлияло? Число крымчан, считающих Украину врагом, после этого увеличилось.


одно другому не мешат, расеянцы ходят с айфонами и ненавидят америку.... неадекватные.
по моим ощущениям они и туристов ненавидили, последний раз был в крыму в 2005, с тех пор турции/египты.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 18:13

  Slon_Nosov написав: одно другому не мешат, расеянцы ходят с айфонами и ненавидят америку.... неадекватные. по моим ощущениям они и туристов ненавидили, последний раз был в крыму в 2005, с тех пор турции/египты.

В январе—июне 2017 года объем ввоза российских товаров в Украину резко вырос. За полгода Украина импортировала из России товаров на общую сумму 2,985 млрд долл, что на 41,5% превышает показатель первой половины 2016 года.Одна ментальность-один народ.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 18:32

Re: Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...

  nik1 написав:Одна ментальность-один народ.

Прямо Вовочкина цитата.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:47

  nik1 написав:
  Slon_Nosov написав: одно другому не мешат, расеянцы ходят с айфонами и ненавидят америку.... неадекватные. по моим ощущениям они и туристов ненавидили, последний раз был в крыму в 2005, с тех пор турции/египты.

В январе—июне 2017 года объем ввоза российских товаров в Украину резко вырос. За полгода Украина импортировала из России товаров на общую сумму 2,985 млрд долл, что на 41,5% превышает показатель первой половины 2016 года.Одна ментальность-один народ.

Так "агрессор" или "партнёр"?
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