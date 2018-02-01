Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...
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Slon_Nosov написав: одно другому не мешат, расеянцы ходят с айфонами и ненавидят америку.... неадекватные. по моим ощущениям они и туристов ненавидили, последний раз был в крыму в 2005, с тех пор турции/египты.
В январе—июне 2017 года объем ввоза российских товаров в Украину резко вырос. За полгода Украина импортировала из России товаров на общую сумму 2,985 млрд долл, что на 41,5% превышает показатель первой половины 2016 года.Одна ментальность-один народ.
из РФ где-то процентов 15 от общего кол-ва импорта. раньше, если не ошибаюсь, и за 50 переваливали...
минусы от торговли с РФ главным образом в том, что они, как более крупная экономика, могут постепенно загонять в зависимость и давить торговыми рычагами. 15% это допустимо. но важно не увлекаться.
в конце концов, если у меня в Москве есть друг, который считает что Крым оккупировали незаконно и что путин-хло, и я у него куплю какого-то товара, то рф от этого быть агрессором не перестает.
более того, если от разрыва какой-то торговли каждая страна получит убыток например в 2 ярдоа, то нам это больно, а им как слону дробина. у них издержки другого уровня.
link654 написав:Это все говорит о том, что никто не видет конца АТО и не хочет это заканчивать. Этот шаг окончательно поставит точку на том, что Донецк не нужен Украине, люди живущие в зоне АТО после этого еще больше будут "любить" Украину. Крымская история повторяется.
вы не забывайте что есть еще куча жителей Донецка, которые хотели бы вернуться в свой дом, причем это более активная и обеспеченная часть общества. и которые не очень любят тех, из-за кого они дома временно лишились.