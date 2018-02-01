Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...

Додано: Чет 01 лют, 2018 13:20

nik1 написав: Slon_Nosov написав: одно другому не мешат, расеянцы ходят с айфонами и ненавидят америку.... неадекватные. по моим ощущениям они и туристов ненавидили, последний раз был в крыму в 2005, с тех пор турции/египты. одно другому не мешат, расеянцы ходят с айфонами и ненавидят америку.... неадекватные. по моим ощущениям они и туристов ненавидили, последний раз был в крыму в 2005, с тех пор турции/египты.

В январе—июне 2017 года объем ввоза российских товаров в Украину резко вырос. За полгода Украина импортировала из России товаров на общую сумму 2,985 млрд долл, что на 41,5% превышает показатель первой половины 2016 года.Одна ментальность-один народ. В январе—июне 2017 года объем ввоза российских товаров в Украину резко вырос. За полгода Украина импортировала из России товаров на общую сумму 2,985 млрд долл, что на 41,5% превышает показатель первой половины 2016 года.Одна ментальность-один народ.

из РФ где-то процентов 15 от общего кол-ва импорта. раньше, если не ошибаюсь, и за 50 переваливали...минусы от торговли с РФ главным образом в том, что они, как более крупная экономика, могут постепенно загонять в зависимость и давить торговыми рычагами.15% это допустимо. но важно не увлекаться.в конце концов, если у меня в Москве есть друг, который считает что Крым оккупировали незаконно и что путин-хло, и я у него куплю какого-то товара, то рф от этого быть агрессором не перестает.более того, если от разрыва какой-то торговли каждая страна получит убыток например в 2 ярдоа, то нам это больно, а им как слону дробина. у них издержки другого уровня.