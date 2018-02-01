RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна припинила постачання
води до "ЛНР" через...

Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 13:20

  nik1 написав:
  Slon_Nosov написав: одно другому не мешат, расеянцы ходят с айфонами и ненавидят америку.... неадекватные. по моим ощущениям они и туристов ненавидили, последний раз был в крыму в 2005, с тех пор турции/египты.

В январе—июне 2017 года объем ввоза российских товаров в Украину резко вырос. За полгода Украина импортировала из России товаров на общую сумму 2,985 млрд долл, что на 41,5% превышает показатель первой половины 2016 года.Одна ментальность-один народ.


из РФ где-то процентов 15 от общего кол-ва импорта. раньше, если не ошибаюсь, и за 50 переваливали...

минусы от торговли с РФ главным образом в том, что они, как более крупная экономика, могут постепенно загонять в зависимость и давить торговыми рычагами.
15% это допустимо. но важно не увлекаться.

в конце концов, если у меня в Москве есть друг, который считает что Крым оккупировали незаконно и что путин-хло, и я у него куплю какого-то товара, то рф от этого быть агрессором не перестает.

более того, если от разрыва какой-то торговли каждая страна получит убыток например в 2 ярдоа, то нам это больно, а им как слону дробина. у них издержки другого уровня.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1753
З нами з: 20.04.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 13:24

  link654 написав:Это все говорит о том, что никто не видет конца АТО и не хочет это заканчивать. Этот шаг окончательно поставит точку на том, что Донецк не нужен Украине, люди живущие в зоне АТО после этого еще больше будут "любить" Украину. Крымская история повторяется.


вы не забывайте что есть еще куча жителей Донецка, которые хотели бы вернуться в свой дом, причем это более активная и обеспеченная часть общества. и которые не очень любят тех, из-за кого они дома временно лишились.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1753
З нами з: 20.04.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:26

Re: Україна припинила постачання води до "ЛНР" через...

Что не говорите, а война у нас гибридная :)

И ведет ее сама Украина. :)

Чтобы СССР поставлял воду в Германию в 43 году.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1398
З нами з: 08.10.15
Подякував: 362 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:23

  M-A-X написав:Что не говорите, а война у нас гибридная :)

И ведет ее сама Украина. :)


Да ведет, а что делать - агрессор быкует, его надо окорачивать.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
Повідомлень: 1372
З нами з: 07.04.17
Подякував: 93 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 01:18

  M-A-X написав:Что не говорите, а война у нас гибридная :)

И ведет ее сама Украина. :)

Чтобы СССР поставлял воду в Германию в 43 году.


это все-таки была война мирового масштаба на взаимоуничтожение

в балканских войнах и даже во Грузии моменты торговли и транзита особо не прерывались.
к слову, Саакашвили, критикующий Пороха насчет "торговли на крови" очень сильно лукавит ))
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1753
З нами з: 20.04.16
Подякував: 76 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін звільнив Насірова через набуття ним громадянства...
R2 » П'ят 02 лют, 2018 09:20
1 6
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2018 09:20
bogdanfc
Російський рубль опинився під загрозою через санкції США 1, 2
R2 » Чет 01 лют, 2018 14:11
14 726
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2018 09:18
director-com-ua
"Ми не даємо мільярд доларів": Байден розповів, як... 1, 2, 3
R2 » Сер 24 січ, 2018 14:44
21 1842
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 17:36
kalinavalera1
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.