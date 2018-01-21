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МХП відмовився від
купівлі заводу в Польщі

МХП відмовився від купівлі заводу в Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:39

МХП відмовився від купівлі заводу в Польщі

Пропонуємо до обговорення:
"Миронівський хлібопродукт" відмовився від планів придбати польську птахофабрику "Exdrob".

Дивися повний текст МХП відмовився від купівлі заводу в Польщі.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:39

Никак не дождусь, чтобы файненс по Фрейду назвал конгломерат Косюка МПХ
max_us_ua
 
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