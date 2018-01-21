"Миронівський хлібопродукт" відмовився від планів придбати польську птахофабрику "Exdrob".
Дивися повний текст МХП відмовився від купівлі заводу в Польщі.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 20:39
МХП відмовився від купівлі заводу в Польщі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МХП відмовився від купівлі заводу в Польщі.
Додано: Вів 30 січ, 2018 20:39
Никак не дождусь, чтобы файненс по Фрейду назвал конгломерат Косюка МПХ
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