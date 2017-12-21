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У Київраді підтримали
перейменування метро "Петрівка"

У Київраді підтримали перейменування метро "Петрівка"
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:41

У Київраді підтримали перейменування метро "Петрівка"

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Київради.

Дивися повний текст У Київраді підтримали перейменування метро "Петрівка".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:41

Вроде как Петровка - не самое коммунистическое название... Хорошо еще, что Институт национальной памяти не переименовует станции Донецкого метрополитена)))
max_us_ua
 
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