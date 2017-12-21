Про це повідомляє прес-служба Київради.
Дивися повний текст У Київраді підтримали перейменування метро "Петрівка".
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Додано: Вів 30 січ, 2018 20:41
У Київраді підтримали перейменування метро "Петрівка"
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Дивися повний текст У Київраді підтримали перейменування метро "Петрівка".
Додано: Вів 30 січ, 2018 20:41
Вроде как Петровка - не самое коммунистическое название... Хорошо еще, что Институт национальной памяти не переименовует станции Донецкого метрополитена)))
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