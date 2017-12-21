Додано: Сер 31 січ, 2018 02:58

Criticus написав:

Вы считаете, что декоммуникация скрепляет Вы считаете, что декоммуникация скрепляет

Criticus написав: можно сплотить общество и заставить работать на общую цель в едином порыве. можно сплотить общество и заставить работать на общую цель в едином порыве.

Criticus написав: Мне жаль, если это вы считаете демагогией, а вопросы, существующие для разделения, актуальными. Мне жаль, если это вы считаете демагогией, а вопросы, существующие для разделения, актуальными.

Criticus написав: Возвращаясь к декоммуникации, мое мнение - наличие коммунистических названий не угрожает будущему Украины, так как молодежь в большинстве своем не знает даже их вождей, не говоря уже о каком-то там Петровском. Возвращаясь к декоммуникации, мое мнение - наличие коммунистических названий не угрожает будущему Украины, так как молодежь в большинстве своем не знает даже их вождей, не говоря уже о каком-то там Петровском.

Золото партии — это мост в будущее, это обращение к нашим детям, к тем, которым сейчас месяц, год, три года… Тем, кому сейчас десять, мы не нужны: ни мы, ни наши идеи; они не простят нам голода и бомбежек. А вот те, кто сейчас еще ничего не смыслит, будут рассказывать о нас легенды, а легенду надо подкармливать, надо создавать сказочников, которые переложат наши слова на иной лад, доступный людям через двадцать лет. Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «хайль» в чей-то персональный адрес — знайте, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение!

при всём уважении: но в огороде бузина, а в киеве дядька.сравнивать значение переименования проспекта чубаря со значением пробки в его начале и утверждать, при этом, что переименование должно подождать момента, когда проблема пробки будет окончательно разрешена...софистика и демагогия. но это моё мнение.перечитайте еще раз, что вы понаписывали.из какой моей цитаты вы сделали этот бредовый вывод?может уже хватит комсомольских лозунгов и планов в едином порыве повернуть вспять реки Сибири?заставьте хоть одного человека, посмотрю на ваши результаты с удовольствием."в едином порыве"... прям с кресла привстал, чтобы гимн СССР спеть...зачётный троллинг.ну да, именно так и было мною написано, конечнотак что, может вернём площади ленинского комсомола это замечательное название?или улице урицкого?а потом улицу Богдана Хмельницкого снова в ленина?ведь молодежи всё равно пофиг, они ведь не гуглят, никогда не узнают и даже не поинтересуются, в чью честь названы эти улицы с площадями и почему именам террористов, бандитов, отмороженных ур**.ов начала 20 века всё еще находится место в названиях столицы страны.зы. у Юлиана Семёнова есть очень хорошая фраза, как раз на счет таких вот, как вы и дела, которому вы служите.