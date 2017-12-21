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У Київраді підтримали
перейменування метро "Петрівка"

У Київраді підтримали перейменування метро "Петрівка"
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 00:20

Cler
не знаю, кто лучше, кто хуже.
вот спроси меня - так ни тех, ни других.
ради согласия и спокойствия.
но кому нужно моё мнение?

зы. а вы предлагаете оставлять петровских?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 00:31

  Yuri_T написав: это чистая демагогия. лишь бы поговорить. вот кто вы такой, чтобы считать, что обществу полезно, а что нет? пробки - пробками, а петровским всяким, с дзержинскими и прочей бандитской сворой, давно пора нифиг с пляжа. кровью всё залили тут, а ему доказательств не хватает. или хотите, чтобы еще пару поколений прожили в этом совковом трэше?

Да вообще, открою вам секрет, форумы существуют, чтобы поговорить.

Демагогия - что ж, вы вправе так считать. Тогда, наверно, нечего было и комментировать... хотя решение, разумеется, за вами.

Но если есть мнение, альтернативное вашему, это не значит, что оно не может прозвучать!
Тем более, что мной нигде не было сказано, что кто-то хочет жить в совковом трэше.
Это написали вы, не я.

Кто мне дал право говорить от имени общества - никто, тут справедливо. Как, собственно, и вам никто не давал. Поэтому "пробки - пробками, а бандитскую свору нафиг с пляжа" - такое же личное мнение, ничуть не более авторитетное, чем мое.

Но нас можно рассудить: голосовалка на тему, какую проблему киевляне считают более важной для себя - пробки, или переименования улиц.

Тогда мы бы с вами поняли - пробки нафиг с пляжа (то есть с дорог), или советствие названия...
Criticus
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 00:42

  Criticus написав:Но нас можно рассудить: голосовалка на тему, какую проблему киевляне считают более важной для себя - пробки, или переименования улиц.

равно, как и голосовалку, что важнее: тёплое или круглое.
сравнивать несравнимое - чистая демагогия.
продолжайте в том же духе.
только не забывайте в своём пионерском порыве, что результаты демагогии это не просто проспекты сорокалетия октября и заводы имени петровского.
три поколения до нас, мы, дети наши и, думаю, внукам тоже хватит. наследия этих замечательных петровских, косиоров, чубарей и компании.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 00:47

  Cler написав:99,9% киевлян до этого просто не ассоциировали название Петровка с кем-нибудь - это был просто топоним.

если это топоним - он таковым и останется.
как соломенка, демеевка, отрадный и т.п.
убрали название "проспект чубаря", прошло пару лет и слава Богу, никто уже эту чушь не вспоминает. как был топоним "отрадный", так и остался.
или была улица урицкого/брежнева. но всегда оставалась соломенкой.
вот и петровка останется, если суждено.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 01:08

  Yuri_T написав:
  Criticus написав:Но нас можно рассудить: голосовалка на тему, какую проблему киевляне считают более важной для себя - пробки, или переименования улиц.

равно, как и голосовалку, что важнее: тёплое или круглое.
сравнивать несравнимое - чистая демагогия.
продолжайте в том же духе.
только не забывайте в своём пионерском порыве, что результаты демагогии это не просто проспекты сорокалетия октября и заводы имени петровского.
три поколения до нас, мы, дети наши и, думаю, внукам тоже хватит. наследия этих замечательных петровских, косиоров, чубарей и компании.


А я их не оправдываю - этих петровских, косиоров и чубарей!

Я бы даже как и вы поддерживал переименования, если бы не знал, что это только подогревает интерес к неактульной и не интересующей большинство теме (и это уже не частное мнение, а результаты опросов), и вообще не добавляет монолитности обществу.

Вы считаете, что декоммуникация скрепляет, а я считаю, что, как минимум, не скрепляет, а скорее даже разделяет. Это еще один вопрос (среди многих прочих), который неизбежно поделит общество на сторонников и противников.

Попробуйте создать такой противовес на теме тех же пробок - я посмотрю, сколько вы сторонников пробок сможете найти!

И я неспроста зацепил пробки. Обустройство жизни украинцев - это едва ли не единственная тема, вокруг которой можно сплотить общество и заставить работать на общую цель в едином порыве.

Мне жаль, если это вы считаете демагогией, а вопросы, существующие для разделения, актуальными.

Возвращаясь к декоммуникации, мое мнение - наличие коммунистических названий не угрожает будущему Украины, так как молодежь в большинстве своем не знает даже их вождей, не говоря уже о каком-то там Петровском.

Но стоит вам начать переименовывать, как из небытия выйдут противники, которые до этого были абсолютно инертными...
Criticus
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 02:50

  Yuri_T написав:это чистая демагогия. лишь бы поговорить.
вот кто вы такой, чтобы считать, что обществу полезно, а что нет?
пробки - пробками, а петровским всяким, с дзержинскими и прочей бандитской сворой, давно пора нифиг с пляжа.
кровью всё залили тут, а ему доказательств не хватает.
или хотите, чтобы еще пару поколений прожили в этом совковом трэше?


1) Кровь в Украине льется последние 4 года, в т.ч. и по вине некоторых здравствующих и процветающих жителей Киева
2) Любые переименования - это помимо псевдо-деятельности нанятых не для этого чиновников и общественников на зарплате еще и материальные затраты на перевыпуск документов - от карт Киева до печатей в паспортах
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 02:58

Criticus
при всём уважении: но в огороде бузина, а в киеве дядька.
сравнивать значение переименования проспекта чубаря со значением пробки в его начале и утверждать, при этом, что переименование должно подождать момента, когда проблема пробки будет окончательно разрешена...
софистика и демагогия. но это моё мнение.
перечитайте еще раз, что вы понаписывали.
  Criticus написав:
Вы считаете, что декоммуникация скрепляет
из какой моей цитаты вы сделали этот бредовый вывод?
  Criticus написав:можно сплотить общество и заставить работать на общую цель в едином порыве.
может уже хватит комсомольских лозунгов и планов в едином порыве повернуть вспять реки Сибири?
заставьте хоть одного человека, посмотрю на ваши результаты с удовольствием.
"в едином порыве"... прям с кресла привстал, чтобы гимн СССР спеть...
зачётный троллинг.
  Criticus написав:Мне жаль, если это вы считаете демагогией, а вопросы, существующие для разделения, актуальными.
ну да, именно так и было мною написано, конечно :)
  Criticus написав:Возвращаясь к декоммуникации, мое мнение - наличие коммунистических названий не угрожает будущему Украины, так как молодежь в большинстве своем не знает даже их вождей, не говоря уже о каком-то там Петровском.
так что, может вернём площади ленинского комсомола это замечательное название?
или улице урицкого?
а потом улицу Богдана Хмельницкого снова в ленина?
ведь молодежи всё равно пофиг, они ведь не гуглят, никогда не узнают и даже не поинтересуются, в чью честь названы эти улицы с площадями и почему именам террористов, бандитов, отмороженных ур**.ов начала 20 века всё еще находится место в названиях столицы страны.

зы. у Юлиана Семёнова есть очень хорошая фраза, как раз на счет таких вот, как вы и дела, которому вы служите.
Золото партии — это мост в будущее, это обращение к нашим детям, к тем, которым сейчас месяц, год, три года… Тем, кому сейчас десять, мы не нужны: ни мы, ни наши идеи; они не простят нам голода и бомбежек. А вот те, кто сейчас еще ничего не смыслит, будут рассказывать о нас легенды, а легенду надо подкармливать, надо создавать сказочников, которые переложат наши слова на иной лад, доступный людям через двадцать лет. Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «хайль» в чей-то персональный адрес — знайте, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение!
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 06:56

где те киевляне?
shkarapet
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 07:19

Как по мне, то переименование возможно лишь в том случае, когда возвращается историческое название. Остальное все от лукавого...
Аудитор
 
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