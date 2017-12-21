Cler
не знаю, кто лучше, кто хуже.
вот спроси меня - так ни тех, ни других.
ради согласия и спокойствия.
но кому нужно моё мнение?
зы. а вы предлагаете оставлять петровских?
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Додано: Сер 31 січ, 2018 00:20
Cler
не знаю, кто лучше, кто хуже.
вот спроси меня - так ни тех, ни других.
ради согласия и спокойствия.
но кому нужно моё мнение?
зы. а вы предлагаете оставлять петровских?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Сер 31 січ, 2018 00:31
Да вообще, открою вам секрет, форумы существуют, чтобы поговорить.
Демагогия - что ж, вы вправе так считать. Тогда, наверно, нечего было и комментировать... хотя решение, разумеется, за вами.
Но если есть мнение, альтернативное вашему, это не значит, что оно не может прозвучать!
Тем более, что мной нигде не было сказано, что кто-то хочет жить в совковом трэше.
Это написали вы, не я.
Кто мне дал право говорить от имени общества - никто, тут справедливо. Как, собственно, и вам никто не давал. Поэтому "пробки - пробками, а бандитскую свору нафиг с пляжа" - такое же личное мнение, ничуть не более авторитетное, чем мое.
Но нас можно рассудить: голосовалка на тему, какую проблему киевляне считают более важной для себя - пробки, или переименования улиц.
Тогда мы бы с вами поняли - пробки нафиг с пляжа (то есть с дорог), или советствие названия...
Додано: Сер 31 січ, 2018 00:42
равно, как и голосовалку, что важнее: тёплое или круглое.
сравнивать несравнимое - чистая демагогия.
продолжайте в том же духе.
только не забывайте в своём пионерском порыве, что результаты демагогии это не просто проспекты сорокалетия октября и заводы имени петровского.
три поколения до нас, мы, дети наши и, думаю, внукам тоже хватит. наследия этих замечательных петровских, косиоров, чубарей и компании.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Сер 31 січ, 2018 00:47
если это топоним - он таковым и останется.
как соломенка, демеевка, отрадный и т.п.
убрали название "проспект чубаря", прошло пару лет и слава Богу, никто уже эту чушь не вспоминает. как был топоним "отрадный", так и остался.
или была улица урицкого/брежнева. но всегда оставалась соломенкой.
вот и петровка останется, если суждено.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Сер 31 січ, 2018 01:08
А я их не оправдываю - этих петровских, косиоров и чубарей!
Я бы даже как и вы поддерживал переименования, если бы не знал, что это только подогревает интерес к неактульной и не интересующей большинство теме (и это уже не частное мнение, а результаты опросов), и вообще не добавляет монолитности обществу.
Вы считаете, что декоммуникация скрепляет, а я считаю, что, как минимум, не скрепляет, а скорее даже разделяет. Это еще один вопрос (среди многих прочих), который неизбежно поделит общество на сторонников и противников.
Попробуйте создать такой противовес на теме тех же пробок - я посмотрю, сколько вы сторонников пробок сможете найти!
И я неспроста зацепил пробки. Обустройство жизни украинцев - это едва ли не единственная тема, вокруг которой можно сплотить общество и заставить работать на общую цель в едином порыве.
Мне жаль, если это вы считаете демагогией, а вопросы, существующие для разделения, актуальными.
Возвращаясь к декоммуникации, мое мнение - наличие коммунистических названий не угрожает будущему Украины, так как молодежь в большинстве своем не знает даже их вождей, не говоря уже о каком-то там Петровском.
Но стоит вам начать переименовывать, как из небытия выйдут противники, которые до этого были абсолютно инертными...
Додано: Сер 31 січ, 2018 02:50
1) Кровь в Украине льется последние 4 года, в т.ч. и по вине некоторых здравствующих и процветающих жителей Киева
2) Любые переименования - это помимо псевдо-деятельности нанятых не для этого чиновников и общественников на зарплате еще и материальные затраты на перевыпуск документов - от карт Киева до печатей в паспортах
back in USSR
Додано: Сер 31 січ, 2018 02:58
Criticus
при всём уважении: но в огороде бузина, а в киеве дядька.
сравнивать значение переименования проспекта чубаря со значением пробки в его начале и утверждать, при этом, что переименование должно подождать момента, когда проблема пробки будет окончательно разрешена...
софистика и демагогия. но это моё мнение.
перечитайте еще раз, что вы понаписывали.
из какой моей цитаты вы сделали этот бредовый вывод?
может уже хватит комсомольских лозунгов и планов в едином порыве повернуть вспять реки Сибири?
заставьте хоть одного человека, посмотрю на ваши результаты с удовольствием.
"в едином порыве"... прям с кресла привстал, чтобы гимн СССР спеть...
зачётный троллинг.
ну да, именно так и было мною написано, конечно
так что, может вернём площади ленинского комсомола это замечательное название?
или улице урицкого?
а потом улицу Богдана Хмельницкого снова в ленина?
ведь молодежи всё равно пофиг, они ведь не гуглят, никогда не узнают и даже не поинтересуются, в чью честь названы эти улицы с площадями и почему именам террористов, бандитов, отмороженных ур**.ов начала 20 века всё еще находится место в названиях столицы страны.
зы. у Юлиана Семёнова есть очень хорошая фраза, как раз на счет таких вот, как вы и дела, которому вы служите.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Сер 31 січ, 2018 07:19
Как по мне, то переименование возможно лишь в том случае, когда возвращается историческое название. Остальное все от лукавого...
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