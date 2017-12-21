RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Київраді підтримали
перейменування метро "Петрівка"

У Київраді підтримали перейменування метро "Петрівка"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:54

Золотой батон, +1! В 1932-1933 годах население Украины не смотря на "голодомор" увеличивалось, чего не скажешь про нынешнюю страну.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
RomanTik
 
Повідомлень: 1588
З нами з: 06.01.16
Подякував: 2276 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlifeSoft і 28 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві планують відремонтувати 40 станцій метро
R2 » Чет 25 січ, 2018 08:00
1 90
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 січ, 2018 08:00
p_a_l
Протяжність ліній метро в Китаї досягла чверті довжини...
R2 » Пон 15 січ, 2018 16:38
1 233
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 січ, 2018 16:38
follet
Метро на Троєщину все-таки буде? У Кличка поділилися... 1, 2
R2 » Чет 21 гру, 2017 10:23
14 956
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2017 01:02
antonivs3
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Вернум Банк (228)
31.01.2018 20:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.