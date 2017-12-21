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У Київраді підтримали перейменування метро "Петрівка"
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Додано: Чет 01 лют, 2018 13:48
Shram написав:
Петровка - вполне себе нейтральное название.
Ведь не "петровка имени ленинского комсомола" и не "петровка имени октябрьской революции".
Просто - Петровка, но ведь чинушам нужно сделать вид работы...
Дело не только в Петровке. Историки считают что вероятно именно в Почайне произошло крещение Руси.
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galex
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Додано: Чет 01 лют, 2018 18:28
galex написав:
Холокост - да, но нужно его правильно обозначить. Травили газом не только евреев а и цыган и прочие национальности и лиц нетрадиционной ориентации.
Прочие национальности травили и убивали за конкретные проступки, остальных перечисленных вами немцы убивали за сам факт существования
back in USSR
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slavek
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Додано: Чет 01 лют, 2018 18:29
Cler написав:
пусть меняют сколько угодно, но при условии что все затраты по переименованию за счёт личных средств инициаторов, а не за народные бюджетные деньги...
И почему банят за разумное предложение?
Цензура?
back in USSR
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slavek
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 01:21
slavek написав: Cler написав:
пусть меняют сколько угодно, но при условии что все затраты по переименованию за счёт личных средств инициаторов, а не за народные бюджетные деньги...
И почему банят за разумное предложение?
Цензура?
оно немножко тупое... в стиле "пусть депутаты получают минималку и попробуют как на нее жить". здесь все-таки хотелось бы поддерживать какой-то определенный уровень
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galex
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