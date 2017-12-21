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У Київраді підтримали
перейменування метро "Петрівка"

У Київраді підтримали перейменування метро "Петрівка"
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  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 13:48

  Shram написав:Петровка - вполне себе нейтральное название.
Ведь не "петровка имени ленинского комсомола" и не "петровка имени октябрьской революции".
Просто - Петровка, но ведь чинушам нужно сделать вид работы...


Дело не только в Петровке. Историки считают что вероятно именно в Почайне произошло крещение Руси.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:28

  galex написав:Холокост - да, но нужно его правильно обозначить. Травили газом не только евреев а и цыган и прочие национальности и лиц нетрадиционной ориентации.


Прочие национальности травили и убивали за конкретные проступки, остальных перечисленных вами немцы убивали за сам факт существования
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:29

  Cler написав:пусть меняют сколько угодно, но при условии что все затраты по переименованию за счёт личных средств инициаторов, а не за народные бюджетные деньги...


И почему банят за разумное предложение?
Цензура?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 01:21

  slavek написав:
  Cler написав:пусть меняют сколько угодно, но при условии что все затраты по переименованию за счёт личных средств инициаторов, а не за народные бюджетные деньги...


И почему банят за разумное предложение?
Цензура?


оно немножко тупое... в стиле "пусть депутаты получают минималку и попробуют как на нее жить". здесь все-таки хотелось бы поддерживать какой-то определенный уровень
galex
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