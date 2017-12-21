Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:33

slavek написав: galex написав: оно немножко тупое... в стиле "пусть депутаты получают минималку и попробуют как на нее жить". здесь все-таки хотелось бы поддерживать какой-то определенный уровень оно немножко тупое... в стиле "пусть депутаты получают минималку и попробуют как на нее жить". здесь все-таки хотелось бы поддерживать какой-то определенный уровень

1) депутаты получают ерунду, но жаловался только Найем. Вот всякие Коболевы получают серьезно.

2) во всех богатых странах очень хорошо считают каждую копейку, и только в нищей Украине чиновникам всех ветвей власти можно разбрасываться деньгами зная что ни за что не ответишь. 1) депутаты получают ерунду, но жаловался только Найем. Вот всякие Коболевы получают серьезно.2) во всех богатых странах очень хорошо считают каждую копейку, и только в нищей Украине чиновникам всех ветвей власти можно разбрасываться деньгами зная что ни за что не ответишь.

Коболев получает не за депутатство.в основном у нас бюджетная сфера низкооплачиваемая, соответственно там задерживаются либо те, кто имеет левый доход гораздо выше зарплаты либо бездари которые больше никуда не устроятся. т.е. такая негативная селекция, притягивающая лишь ворюг или бездарей. (исключения конечно имеются).понятно что никакого качественного управления так не добьешься.даже нынешняя депутатская зп в районе штуки баксов это тоже ни о чем. среди моих знакомых несколько действительно толковых и умных специалистов - никто бы не согласился работать на таком уровне всего за тысячу. плюс публичность, декларации и т.д.Вот Найем например возмущается а его дружбан-коллега не очень. потому что джинса в укрправде и еще кое-каких изданиях стоит 4-значные суммы. поэтому можно "у жены одолжить" денег на квартиру независимо от скромного депутатского дохода ))Коболевы и т. - попытка вырваться из этого замкнутого круга.что не исключает вариантов когда человеку платят дофига, а он работает так же, как и низкооплачиваемый руко_оп до него. такие случаи тоже были и это нужно контролировать.да, кстати, кол-во депутатов объективно нужно сокращать. ну не до полусотни, как предлагали, но как минимум треть урезать. но для этого нужно менять конституцию.