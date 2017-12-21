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У Київраді підтримали
перейменування метро "Петрівка"

У Київраді підтримали перейменування метро "Петрівка"
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  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 13:48

  Shram написав:Петровка - вполне себе нейтральное название.
Ведь не "петровка имени ленинского комсомола" и не "петровка имени октябрьской революции".
Просто - Петровка, но ведь чинушам нужно сделать вид работы...


Дело не только в Петровке. Историки считают что вероятно именно в Почайне произошло крещение Руси.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:28

  galex написав:Холокост - да, но нужно его правильно обозначить. Травили газом не только евреев а и цыган и прочие национальности и лиц нетрадиционной ориентации.


Прочие национальности травили и убивали за конкретные проступки, остальных перечисленных вами немцы убивали за сам факт существования
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:29

  Cler написав:пусть меняют сколько угодно, но при условии что все затраты по переименованию за счёт личных средств инициаторов, а не за народные бюджетные деньги...


И почему банят за разумное предложение?
Цензура?
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slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 01:21

  slavek написав:
  Cler написав:пусть меняют сколько угодно, но при условии что все затраты по переименованию за счёт личных средств инициаторов, а не за народные бюджетные деньги...


И почему банят за разумное предложение?
Цензура?


оно немножко тупое... в стиле "пусть депутаты получают минималку и попробуют как на нее жить". здесь все-таки хотелось бы поддерживать какой-то определенный уровень
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:08

  slavek написав:
  Cler написав:пусть меняют сколько угодно, но при условии что все затраты по переименованию за счёт личных средств инициаторов, а не за народные бюджетные деньги...


И почему банят за разумное предложение?
Цензура?

Да, тут уже давно. Не Вас одного. Такого даже при "лигитимном" не было.
shkarapet
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:39

  galex написав:оно немножко тупое... в стиле "пусть депутаты получают минималку и попробуют как на нее жить". здесь все-таки хотелось бы поддерживать какой-то определенный уровень

1) депутаты получают ерунду, но жаловался только Найем. Вот всякие Коболевы получают серьезно.
2) во всех богатых странах очень хорошо считают каждую копейку, и только в нищей Украине чиновникам всех ветвей власти можно разбрасываться деньгами зная что ни за что не ответишь.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:33

  slavek написав:
  galex написав:оно немножко тупое... в стиле "пусть депутаты получают минималку и попробуют как на нее жить". здесь все-таки хотелось бы поддерживать какой-то определенный уровень

1) депутаты получают ерунду, но жаловался только Найем. Вот всякие Коболевы получают серьезно.
2) во всех богатых странах очень хорошо считают каждую копейку, и только в нищей Украине чиновникам всех ветвей власти можно разбрасываться деньгами зная что ни за что не ответишь.


Коболев получает не за депутатство.
в основном у нас бюджетная сфера низкооплачиваемая, соответственно там задерживаются либо те, кто имеет левый доход гораздо выше зарплаты либо бездари которые больше никуда не устроятся. т.е. такая негативная селекция, притягивающая лишь ворюг или бездарей. (исключения конечно имеются).

понятно что никакого качественного управления так не добьешься.
даже нынешняя депутатская зп в районе штуки баксов это тоже ни о чем. среди моих знакомых несколько действительно толковых и умных специалистов - никто бы не согласился работать на таком уровне всего за тысячу. плюс публичность, декларации и т.д.
Вот Найем например возмущается а его дружбан-коллега не очень. потому что джинса в укрправде и еще кое-каких изданиях стоит 4-значные суммы. поэтому можно "у жены одолжить" денег на квартиру независимо от скромного депутатского дохода ))

Коболевы и т. - попытка вырваться из этого замкнутого круга.
что не исключает вариантов когда человеку платят дофига, а он работает так же, как и низкооплачиваемый руко_оп до него. такие случаи тоже были и это нужно контролировать.

да, кстати, кол-во депутатов объективно нужно сокращать. ну не до полусотни, как предлагали, но как минимум треть урезать. но для этого нужно менять конституцию.
galex
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 08:23

  galex написав:Коболев получает не за депутатство.


Он получает в госкомпании хотя она и называется "национальная акционерная", т.е. ничем не отличается ни от депутатов, ни от КМ,АП и т.д.

  galex написав:Коболевы и т. - попытка вырваться из этого замкнутого круга.

Да уж, неудачная попытка
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slavek
 
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