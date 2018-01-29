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Україна стала найбільшим
імпортером грузинського вина

Україна стала найбільшим імпортером грузинського вина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:41

Україна стала найбільшим імпортером грузинського вина

Пропонуємо до обговорення:
Україна увійшла в трійку імпортерів грузинського вина. У 2017 році Грузія експортувала в нашу країну 8,5 млн пляшок. На першому місці Росія, на третьому-Китай.

Дивися повний текст Україна стала найбільшим імпортером грузинського вина.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:41

Крупнейший и третье место - это не синонимы, господа. Но это же Файненс
max_us_ua
 
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