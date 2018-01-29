Україна увійшла в трійку імпортерів грузинського вина. У 2017 році Грузія експортувала в нашу країну 8,5 млн пляшок. На першому місці Росія, на третьому-Китай.
Дивися повний текст Україна стала найбільшим імпортером грузинського вина.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 20:41
Україна стала найбільшим імпортером грузинського вина
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Дивися повний текст Україна стала найбільшим імпортером грузинського вина.
Додано: Вів 30 січ, 2018 20:41
Крупнейший и третье место - это не синонимы, господа. Но это же Файненс
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