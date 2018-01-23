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Під Києвом від газу
відключили ціле місто

Під Києвом від газу відключили ціле місто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:44

Під Києвом від газу відключили ціле місто

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі "Київоблгазу".

Дивися повний текст Під Києвом від газу відключили ціле місто.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:44

Блин, при том, какова маржинальность торговли газом, онни еще и лимиты устанавливают? Жесть
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:53

Re: Під Києвом від газу відключили ціле місто

Уже пора нынешних от курмушки отключать.
Black Jack - White Business
ruvex
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