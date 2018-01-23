Про це повідомили в прес-службі "Київоблгазу".
Дивися повний текст Під Києвом від газу відключили ціле місто.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 20:44
Під Києвом від газу відключили ціле місто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Під Києвом від газу відключили ціле місто.
Додано: Вів 30 січ, 2018 20:44
Блин, при том, какова маржинальность торговли газом, онни еще и лимиты устанавливают? Жесть
Додано: Вів 30 січ, 2018 20:53
Re: Під Києвом від газу відключили ціле місто
Уже пора нынешних от курмушки отключать.
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