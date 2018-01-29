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Стало відомо, скільки в 2018
році отримуватимуть одинокі...

Стало відомо, скільки в 2018 році отримуватимуть одинокі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:46

Стало відомо, скільки в 2018 році отримуватимуть одинокі...

Пропонуємо до обговорення:
Названо суми допомог, які в цьому році будуть виділяти одиноким матерям (батькам, вдовам, вдівцям).

Дивися повний текст Стало відомо, скільки в 2018 році отримуватимуть одинокі матері на дітей.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:46

В свете того, что сейчас масса детей рождается вне брака, а матери таких детей регистрируются одиночками даже вопреки желанию отцов признать себя отцами, денег у населения прибавится. Слышал, что в последние 3 года в Херсонской области до 40 проц. детей именно так регистрируется
max_us_ua
 
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