Названо суми допомог, які в цьому році будуть виділяти одиноким матерям (батькам, вдовам, вдівцям).
Дивися повний текст Стало відомо, скільки в 2018 році отримуватимуть одинокі матері на дітей.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 20:46
Стало відомо, скільки в 2018 році отримуватимуть одинокі...
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Дивися повний текст Стало відомо, скільки в 2018 році отримуватимуть одинокі матері на дітей.
Додано: Вів 30 січ, 2018 20:46
В свете того, что сейчас масса детей рождается вне брака, а матери таких детей регистрируются одиночками даже вопреки желанию отцов признать себя отцами, денег у населения прибавится. Слышал, что в последние 3 года в Херсонской области до 40 проц. детей именно так регистрируется
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