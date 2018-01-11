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Голову Volkswagen із зовнішніх
зв'язків відсторонено...

Голову Volkswagen із зовнішніх зв'язків відсторонено...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 21:03

Голову Volkswagen із зовнішніх зв'язків відсторонено...

Пропонуємо до обговорення:
Німецький автоконцерн Volkswagen AG повідомив про тимчасове відсторонення від роботи директора із зовнішніх зв'язків Томаса Штега через скандал, пов'язаний з фінансуванням тестувань впливу вихлопних газів на людей і тварин.

Дивися повний текст Голову Volkswagen із зовнішніх зв'язків відсторонено після скандалу з тестами над людьми і тваринами.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 21:03

"по внешним связям"??? в чем он провинился? Не уследил за распространением информации об опытах?
lin1000
 
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