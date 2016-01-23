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Україні пропонують захистити
законами інвестиції в...

Україні пропонують захистити законами інвестиції в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 22:22

Україні пропонують захистити законами інвестиції в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба відомства.

Дивися повний текст Україні пропонують захистити законами інвестиції в альтернативну енергетику.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 22:22

альтернативная энергетика - это игрушка для богатых стран, а для Украины игры в альтернативную энергетику обходятся слишком дорого...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 22:52

Поддержу предыдущий пост: защищать пока надо самую дешевую генерацию - ядерную и гидро-, а не тех, кто берет у Укргазбанка кредит на солнечные панели (замечу, недешевые и импортные), устанавливает их на доме и ждет падения гривни, чтобы потом жить на пассивные доходы
max_us_ua
 
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С такими друзьями и их советами реально будем кизяки в буржуйках сжигать.
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