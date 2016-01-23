Про це повідомляє прес-служба відомства.
Дивися повний текст Україні пропонують захистити законами інвестиції в альтернативну енергетику.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 22:22
Україні пропонують захистити законами інвестиції в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україні пропонують захистити законами інвестиції в альтернативну енергетику.
Додано: Вів 30 січ, 2018 22:22
альтернативная энергетика - это игрушка для богатых стран, а для Украины игры в альтернативную энергетику обходятся слишком дорого...
Додано: Вів 30 січ, 2018 22:52
Поддержу предыдущий пост: защищать пока надо самую дешевую генерацию - ядерную и гидро-, а не тех, кто берет у Укргазбанка кредит на солнечные панели (замечу, недешевые и импортные), устанавливает их на доме и ждет падения гривни, чтобы потом жить на пассивные доходы
Додано: Сер 31 січ, 2018 07:57
С такими друзьями и их советами реально будем кизяки в буржуйках сжигать.
Прокремлевский тролль.
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