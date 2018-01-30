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Microsoft повідомила про
завершення ери Windows Phone

Microsoft повідомила про завершення ери Windows Phone
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 22:34

Microsoft повідомила про завершення ери Windows Phone

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft більше не буде випускати тестових оновлень для мобільної платформи Windows 10 Mobile.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 22:34

быстро сдох Microsoft
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 04:28

Кто здох? :roll:
МС уже год не выпускает мобильные телефоны. И только. НО!
"При этом поддержка последней версии Windows 10 Mobile закончится 10 декабря 2019 года. Соответственно, разработчики продолжат работать над исправлениями уязвимостей ...". - т.е. до 2020 года все что УЖЕ есть как минимум будет поддерживаться и работать. Для мобильных телефонов это нормально.
90% китайфонов вообще никогда не получают обновлений от производителя и ниче 8)

"Однако, сама система прекратит развиваться" - тоже не полная правда.
32 битную Вин 10 мобайл перестали развивать, это да. Вместо нее, насколько известно, пилят универсальную 64 битную Андромеду на Surface устройсва https://windowstips.ru/andromeda-os-skr ... -microsoft
EKO
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