Компанія Microsoft більше не буде випускати тестових оновлень для мобільної платформи Windows 10 Mobile.
Дивися повний текст Microsoft повідомила про завершення ери Windows Phone.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 22:34
Microsoft повідомила про завершення ери Windows Phone
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Дивися повний текст Microsoft повідомила про завершення ери Windows Phone.
Додано: Сер 31 січ, 2018 04:28
Кто здох?
МС уже год не выпускает мобильные телефоны. И только. НО!
"При этом поддержка последней версии Windows 10 Mobile закончится 10 декабря 2019 года. Соответственно, разработчики продолжат работать над исправлениями уязвимостей ...". - т.е. до 2020 года все что УЖЕ есть как минимум будет поддерживаться и работать. Для мобильных телефонов это нормально.
90% китайфонов вообще никогда не получают обновлений от производителя и ниче
"Однако, сама система прекратит развиваться" - тоже не полная правда.
32 битную Вин 10 мобайл перестали развивать, это да. Вместо нее, насколько известно, пилят универсальную 64 битную Андромеду на Surface устройсва
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