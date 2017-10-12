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Олег Кузнецов: non-cash
only. Як залучити старше...

Олег Кузнецов: non-cash only. Як залучити старше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 22:46

Олег Кузнецов: non-cash only. Як залучити старше...

Пропонуємо до обговорення:
Світ взяв курс на створення безготівкової економіки.

Дивися повний текст Олег Кузнецов: non-cash only. Як залучити старше покоління до використання безготівкових розрахунків?.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 22:46

От не нада разводить ПЕДАгогиКУ , кэш тем и лучше что его не заморозить не отнять. И И берут везде.
straponesa
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