Світ взяв курс на створення безготівкової економіки.
Дивися повний текст Олег Кузнецов: non-cash only. Як залучити старше покоління до використання безготівкових розрахунків?.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 22:46
Олег Кузнецов: non-cash only. Як залучити старше...
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Дивися повний текст Олег Кузнецов: non-cash only. Як залучити старше покоління до використання безготівкових розрахунків?.
Додано: Вів 30 січ, 2018 22:46
От не нада разводить ПЕДАгогиКУ , кэш тем и лучше что его не заморозить не отнять. И И берут везде.
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