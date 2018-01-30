Купівлею дочірнього банку DenizBank цікавляться фінансові установи з країн Перської затоки та Китаю, а угода може принести Сбербанку $2,79 мільярда
Дивися повний текст Російський "Сбербанк" може продати свою «дочку» арабам.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 23:00
Російський "Сбербанк" може продати свою «дочку» арабам
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Дивися повний текст Російський "Сбербанк" може продати свою «дочку» арабам.
Додано: Вів 30 січ, 2018 23:01
Їм той мільярд прибутку не перекриє багатомільярдних збитків у східній Європі. А особливо в Україні :)
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