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Російський "Сбербанк" може
продати свою «дочку» арабам

Російський "Сбербанк" може продати свою «дочку» арабам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 23:00

Російський "Сбербанк" може продати свою «дочку» арабам

Пропонуємо до обговорення:
Купівлею дочірнього банку DenizBank цікавляться фінансові установи з країн Перської затоки та Китаю, а угода може принести Сбербанку $2,79 мільярда

Дивися повний текст Російський "Сбербанк" може продати свою «дочку» арабам.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 23:01

Їм той мільярд прибутку не перекриє багатомільярдних збитків у східній Європі. А особливо в Україні :)
bodia1406
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