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Система маркування товарів
піском покладе край торгівлі...

Система маркування товарів піском покладе край торгівлі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 00:13

Система маркування товарів піском покладе край торгівлі...

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці Університету Копенгагена розробили систему маркування товарів піском з рідкоземельними елементами, яка зможе покласти край торгівлі контрафактом.

Дивися повний текст Система маркування товарів піском покладе край торгівлі контрафактом.
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