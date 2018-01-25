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У Києві збудують дві нові дороги на Лівому березі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 00:21
Пропонуємо до обговорення:
"Київавтодор" оголосив тендери на будівництво двох нових доріг у столиці. Про це повідомляє Автоцентр з посиланням на систему держзакупівель Prozoro.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 00:21
а какое отношение Roshen Plaza имеет к строительству дорог в Киеве?
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