Керівник САП також розповів про збільшення навантаження на співробітників.
Дивися повний текст Холодницький розповів про зарплати в САП.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 09:06
Холодницький розповів про зарплати в САП
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Дивися повний текст Холодницький розповів про зарплати в САП.
Додано: Сер 31 січ, 2018 09:06
А откуда он деньги получил? Не из бюджета? Проблема не в том, что он получил 2.1 млн. за год, а что средняя зарплата в госсекторе и до 50-100(грязными) тыс. в год не дотягивает...И потом, главное не то,чтобы Холодницкий взятки не брал, а в том, что они сделали. А пока результат меньше, чем у работников за оплату в 5 тыс. грн. в месяц
Додано: Сер 31 січ, 2018 10:04
хорошие зарплаты. Но хорошие специалисты и должны получать хорошо.
теперь бы еще поднимали в других структурах
Додано: Сер 31 січ, 2018 10:37
fishman хорошие специалисты определяются хорошей розовощекостью?
других результатов, кроме хорошего аппетита, там пока не видно.
и это на наши деньги.
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