RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Холодницький розповів
про зарплати в САП

Холодницький розповів про зарплати в САП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 09:06

Холодницький розповів про зарплати в САП

Пропонуємо до обговорення:
Керівник САП також розповів про збільшення навантаження на співробітників.

Дивися повний текст Холодницький розповів про зарплати в САП.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79730
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 09:06

А откуда он деньги получил? Не из бюджета? Проблема не в том, что он получил 2.1 млн. за год, а что средняя зарплата в госсекторе и до 50-100(грязными) тыс. в год не дотягивает...И потом, главное не то,чтобы Холодницкий взятки не брал, а в том, что они сделали. А пока результат меньше, чем у работников за оплату в 5 тыс. грн. в месяц
laa1999
 
Повідомлень: 2567
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 10:04

хорошие зарплаты. Но хорошие специалисты и должны получать хорошо.
теперь бы еще поднимали в других структурах
fishman
 
Повідомлень: 70
З нами з: 18.03.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 10:37

fishman хорошие специалисты определяются хорошей розовощекостью?
других результатов, кроме хорошего аппетита, там пока не видно.
и это на наши деньги.
szgonza999
Аватар користувача
 
Повідомлень: 44
З нами з: 17.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:40

неначе злодій на гарячому "я ж це... та ми оце". цьому невігласу ще б хтось пояснив що сплата податків і створення ввп це не те саме, а витрати з дер.бюджету треба чимось профінансувати, тобто у когось ЗАБРАТИ у вигляді податків... "відкрито проваджень" - це для лохторату, для мислячих- скільки конфісковано по рішеннях суду, які потім не скасовано, особливо Страсбургом та аналогами. іллюзіоністи вони за наші гроші
noyesnoyes
 
Повідомлень: 183
З нами з: 29.11.12
Подякував: 75 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Yahoo [Bot] і 28 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплати українців за рік зросли на 35,5% 1 ... 5, 6, 7
R2 » Вів 30 січ, 2018 10:21
69 3394
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 січ, 2018 23:33
safonovstanislav
Бензин по 40 гривень за літр: експерт розповів, чи... 1, 2
R2 » Чет 11 січ, 2018 21:49
19 2125
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 січ, 2018 10:15
oleg_zhivora
"Ми не даємо мільярд доларів": Байден розповів, як... 1, 2, 3
R2 » Сер 24 січ, 2018 14:44
20 1786
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 січ, 2018 13:00
yanyura
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.