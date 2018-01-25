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Стала відома середня зарплата
за грудень в Донецькій області

Стала відома середня зарплата за грудень в Донецькій області
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 09:26

Стала відома середня зарплата за грудень в Донецькій області

Пропонуємо до обговорення:
Порівняно з попереднім місяцем, тобто листопадом 2017 року, середній рівень оплати праці збільшився на 20,3%

Дивися повний текст Стала відома середня зарплата за грудень в Донецькій області.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 09:26

"...наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники сферы государственного управления" - прелестно и удивительно. Крокодил не ловится, не растет кокос, а у них з/п выше чем в бизнесе. Страна чудес
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 09:31

Re: Стала відома середня зарплата за грудень в Донецькій обл

  r_skrypnik написав:"...наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники сферы государственного управления" - прелестно и удивительно. Крокодил не ловится, не растет кокос, а у них з/п выше чем в бизнесе. Страна чудес

Хіба десь інакше? І при чому тут бізнес?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 09:37

  lapay написав:
  r_skrypnik написав:"...наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники сферы государственного управления" - прелестно и удивительно. Крокодил не ловится, не растет кокос, а у них з/п выше чем в бизнесе. Страна чудес

Хіба десь інакше? І при чому тут бізнес?

Взагалі-то по-хорошому все управління державне - це дармоїди , які живуть за рахунок реального виробництва ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 09:45

Re: Стала відома середня зарплата за грудень в Донецькій обл

  Puente написав:Взагалі-то по-хорошому все управління державне - це дармоїди , які живуть за рахунок реального виробництва ...

Як і пенсіонери з дітьми. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 10:11

  Puente написав:
  lapay написав:
  r_skrypnik написав:"...наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники сферы государственного управления" - прелестно и удивительно. Крокодил не ловится, не растет кокос, а у них з/п выше чем в бизнесе. Страна чудес

Хіба десь інакше? І при чому тут бізнес?

Взагалі-то по-хорошому все управління державне - це дармоїди , які живуть за рахунок реального виробництва ...


та да...
и что с того ?
Во всем мире госуправление - важная и хорошо оплачиваемая работа. Или вы думаете что может быть иначе ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 11:14

Только понимание работы у чиновников в разных странах разное. У украинского чиновника работа подразумевает - "поднять бабла", "доходное место". + в Украине появилась еще масса идиотских министерств и управлений, один только Вятрович со своим "министерством правды" тянет на несколько медицинских диссертаций по психиатрии. А ему же деньги за это платят! Госполитика однако.
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 12:23

  Jack Reacher написав:Только понимание работы у чиновников в разных странах разное. У украинского чиновника работа подразумевает - "поднять бабла", "доходное место". + в Украине появилась еще масса идиотских министерств и управлений, один только Вятрович со своим "министерством правды" тянет на несколько медицинских диссертаций по психиатрии. А ему же деньги за это платят! Госполитика однако.


По этой статье идут в основном не чиновники. Их немного. Идет армия , полиция и т.п.
Никакой "массы идиотских министерств" не появилось. Наоборот - их сильно порезали.
Институт, в котором работяет Вятрович создан в 2006 году.
если что - такие конторы есть практически во всех странах. И расходы на него - копеечные. зарплата 10-15 сотрудников...
yarg
 
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