Порівняно з попереднім місяцем, тобто листопадом 2017 року, середній рівень оплати праці збільшився на 20,3%
Дивися повний текст Стала відома середня зарплата за грудень в Донецькій області.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 09:26
Стала відома середня зарплата за грудень в Донецькій області
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стала відома середня зарплата за грудень в Донецькій області.
Додано: Сер 31 січ, 2018 09:26
"...наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники сферы государственного управления" - прелестно и удивительно. Крокодил не ловится, не растет кокос, а у них з/п выше чем в бизнесе. Страна чудес
Додано: Сер 31 січ, 2018 09:31
Re: Стала відома середня зарплата за грудень в Донецькій обл
Хіба десь інакше? І при чому тут бізнес?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 31 січ, 2018 09:37
Взагалі-то по-хорошому все управління державне - це дармоїди , які живуть за рахунок реального виробництва ...
Додано: Сер 31 січ, 2018 09:45
Re: Стала відома середня зарплата за грудень в Донецькій обл
Як і пенсіонери з дітьми.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 31 січ, 2018 10:11
та да...
и что с того ?
Во всем мире госуправление - важная и хорошо оплачиваемая работа. Или вы думаете что может быть иначе ?
Додано: Сер 31 січ, 2018 11:14
Только понимание работы у чиновников в разных странах разное. У украинского чиновника работа подразумевает - "поднять бабла", "доходное место". + в Украине появилась еще масса идиотских министерств и управлений, один только Вятрович со своим "министерством правды" тянет на несколько медицинских диссертаций по психиатрии. А ему же деньги за это платят! Госполитика однако.
Додано: Сер 31 січ, 2018 12:23
По этой статье идут в основном не чиновники. Их немного. Идет армия , полиция и т.п.
Никакой "массы идиотских министерств" не появилось. Наоборот - их сильно порезали.
Институт, в котором работяет Вятрович создан в 2006 году.
если что - такие конторы есть практически во всех странах. И расходы на него - копеечные. зарплата 10-15 сотрудников...
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