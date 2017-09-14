Вийшла нова версія телефону Nokia 3310. Як повідомляє Gizmochina, апарат отримав підтримку 4G, Wi-Fi і може працювати як точка доступу.
Дивися повний текст Вийшла оновлена Nokia 3310.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 січ, 2018 09:56
Вийшла оновлена Nokia 3310
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вийшла оновлена Nokia 3310.
Додано: Сер 31 січ, 2018 10:18
Re: Вийшла оновлена Nokia 3310
Додано: Сер 31 січ, 2018 13:23
Плюсанул.
1) Легко помещается в кармане.
2) Удобно разговаривать даже людям, не любящим растопыривать пальцы.
3) Точка доступа позволяет подключить планщет или ноут при необходимостию
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
реклама
|