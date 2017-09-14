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Вийшла оновлена Nokia 3310

Вийшла оновлена Nokia 3310
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 09:56

Вийшла оновлена Nokia 3310

Пропонуємо до обговорення:
Вийшла нова версія телефону Nokia 3310. Як повідомляє Gizmochina, апарат отримав підтримку 4G, Wi-Fi і може працювати як точка доступу.

Дивися повний текст Вийшла оновлена Nokia 3310.
R2
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Больно смотреть на агонию
papazina
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 10:18

Re: Вийшла оновлена Nokia 3310

  papazina написав:Больно смотреть на агонию

При чем тут агония? Просто (потенциально) качественное устройство в своем классе: для надежной связи с хорошим запасом батареи и малым размером. Кому-то может быть нужно просто звонить, а не дурью в смартфонах маяться.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 13:23

  headshaker написав:
  papazina написав:Больно смотреть на агонию

При чем тут агония? Просто (потенциально) качественное устройство в своем классе: для надежной связи с хорошим запасом батареи и малым размером. Кому-то может быть нужно просто звонить, а не дурью в смартфонах маяться.


Плюсанул.

1) Легко помещается в кармане.
2) Удобно разговаривать даже людям, не любящим растопыривать пальцы.
3) Точка доступа позволяет подключить планщет или ноут при необходимостию
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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