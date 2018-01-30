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Україна залучає італійців до
розробки ТЕО швидкісного...

Україна залучає італійців до розробки ТЕО швидкісного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 10:14

Україна залучає італійців до розробки ТЕО швидкісного...

Пропонуємо до обговорення:
Введення високошвидкісного залізничного руху в Україні є "мега"-інфраструктурним проектом державного значення.

Дивися повний текст Україна залучає італійців до розробки ТЕО швидкісного залізничного сполучення Одеса-Київ-Львів.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 10:14

Молодцы самая правельная страна с передовыми технологиями. ФРАНЦИИ, КИТАЮ и ЯПОНИИ до Итальянцев в этом вопросе расти и расти....
shkarapet
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Нафига вкладывать кучу денег в убыточную ЖД. Сделайте выгодной работу лоукост перелетов на внутренних рейсах. Сделайте европейскую цену перелета в 15-20 евро и используйте жд для местных электричек и перевозок груза.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 10:23

  shkarapet написав:Молодцы самая правельная страна с передовыми технологиями. ФРАНЦИИ, КИТАЮ и ЯПОНИИ до Итальянцев в этом вопросе расти и расти....

Не знаю как в Китае, а в Японии без JR паса поездка эквивалентная Киев-Одесса-Киев обойдется больше 200$. Кто у нас заплатит такие деньги ?
Причем комфорт примерно как у наших Интерсити, только едут под 250 , а не как наши 100.
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Кто может объяснить, зачем уплаченные мною налоги тратят на проект европейской колеи? Еще и для пассажирского движения ВНУТРИ страны? Я бы понял - руду или зерно возить на экспорт, но это!!! - как бы эта итальянка в Рошеновских оффшорах не на зарплате была. В компании с лыжным инструктором имени Каськива
max_us_ua
 
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