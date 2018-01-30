Введення високошвидкісного залізничного руху в Україні є "мега"-інфраструктурним проектом державного значення.
Дивися повний текст Україна залучає італійців до розробки ТЕО швидкісного залізничного сполучення Одеса-Київ-Львів.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 10:14
Україна залучає італійців до розробки ТЕО швидкісного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна залучає італійців до розробки ТЕО швидкісного залізничного сполучення Одеса-Київ-Львів.
Додано: Сер 31 січ, 2018 10:14
Молодцы самая правельная страна с передовыми технологиями. ФРАНЦИИ, КИТАЮ и ЯПОНИИ до Итальянцев в этом вопросе расти и расти....
Додано: Сер 31 січ, 2018 10:19
Нафига вкладывать кучу денег в убыточную ЖД. Сделайте выгодной работу лоукост перелетов на внутренних рейсах. Сделайте европейскую цену перелета в 15-20 евро и используйте жд для местных электричек и перевозок груза.
Додано: Сер 31 січ, 2018 10:23
Не знаю как в Китае, а в Японии без JR паса поездка эквивалентная Киев-Одесса-Киев обойдется больше 200$. Кто у нас заплатит такие деньги ?
Причем комфорт примерно как у наших Интерсити, только едут под 250 , а не как наши 100.
Додано: Сер 31 січ, 2018 20:56
Кто может объяснить, зачем уплаченные мною налоги тратят на проект европейской колеи? Еще и для пассажирского движения ВНУТРИ страны? Я бы понял - руду или зерно возить на экспорт, но это!!! - как бы эта итальянка в Рошеновских оффшорах не на зарплате была. В компании с лыжным инструктором имени Каськива
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