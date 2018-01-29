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Газовидобувачі України
розраховують на зростання...

Газовидобувачі України розраховують на зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 10:14

Газовидобувачі України розраховують на зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Асоціація газовидобувних компаній України розраховує, що в поточному році виробництво газу в Україні зросте на 5-7%.

Дивися повний текст Газовидобувачі України розраховують на зростання виробництва в 2018 на 5-7%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 10:14

Мы расчитываем на снижение цен на газ, на такой позитивной новости.
shkarapet
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