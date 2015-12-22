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В этот день истории Украины

В этот день истории Украины
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 14:54

Re: В этот день истории Украины

а где Покрова?
Кискодер
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:23

  Кискодер написав:а где Покрова?

Не успеваю как видите. Более того, упустил даже свой "профессиональный" праздник - День маркетолога. В любом случае, буду рад любой помощи из вне!
jakecopernik
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 05:13

03 марта

1866 г. В Киеве открыта публичная библиотека (теперь - Национальная парламентская библиотека Украины).
1917 г. Была организована Украинская Центральная Рада (УЦР), объединяющая представителей главных украинских политических партий.
jakecopernik
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 23:04

Re: В этот день истории Украины

А свято де?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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