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Додано: Чет 24 жов, 2019 14:54
Re: В этот день истории Украины
а где Покрова?
Додано: Сер 30 жов, 2019 16:23
Додано: Вів 03 бер, 2020 05:13
03 марта
1866 г. В Киеве открыта публичная библиотека (теперь - Национальная парламентская библиотека Украины).
1917 г. Была организована Украинская Центральная Рада (УЦР), объединяющая представителей главных украинских политических партий.
Додано: Пон 24 сер, 2020 23:04
Re: В этот день истории Украины
А свято де?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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