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Мінфін після зростання
облікової ставки на 1,5 п.п....

Мінфін після зростання облікової ставки на 1,5 п.п....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 11:04

Мінфін після зростання облікової ставки на 1,5 п.п....

Пропонуємо до обговорення:
За річними гривневими облігаціями покупці хотіли до 17% річних, а продавець погодився лише на 16,4%, проігнорувавши заявку на 100 млн грн і отримавши 112,7 млн ​​грн.

Дивися повний текст Мінфін після зростання облікової ставки на 1,5 п.п. підвищив ставки за "короткими" ОВДП і залучив 7,5 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 11:04

А депозиты привлекают под какие проценты у населения ,а еще и 20% налог...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 12:35

  laa1999 написав:А депозиты привлекают под какие проценты у населения ,а еще и 20% налог...

Купіть ОВДП в доларах :)
Якщо у вас є 100 тис$ для чого ставити депозит?
bodia1406
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