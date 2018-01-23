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Мінфін після зростання облікової ставки на 1,5 п.п....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 січ, 2018 11:04
Пропонуємо до обговорення:
За річними гривневими облігаціями покупці хотіли до 17% річних, а продавець погодився лише на 16,4%, проігнорувавши заявку на 100 млн грн і отримавши 112,7 млн грн.
Дивися повний текст Мінфін після зростання облікової ставки на 1,5 п.п. підвищив ставки за "короткими" ОВДП і залучив 7,5 млрд грн
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R2
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Додано: Сер 31 січ, 2018 11:04
А депозиты привлекают под какие проценты у населения ,а еще и 20% налог...
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laa1999
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Додано: Сер 31 січ, 2018 12:35
laa1999 написав:
А депозиты привлекают под какие проценты у населения ,а еще и 20% налог...
Купіть ОВДП в доларах :)
Якщо у вас є 100 тис$ для чого ставити депозит?
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bodia1406
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