За словами очевидців, невідомі намагалися підпалити двері приміщення.
Дивися повний текст У Хмельницькому підпалили Сбербанк.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 12:25
У Хмельницькому підпалили Сбербанк
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Хмельницькому підпалили Сбербанк.
Додано: Сер 31 січ, 2018 13:18
и эта страна ждет инвесторов?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
Додано: Сер 31 січ, 2018 13:23
Re: У Хмельницькому підпалили Сбербанк
З-за поребрика не чекаємо, навпаки, навіть підпали не можуть випхати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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