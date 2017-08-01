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У Хмельницькому
підпалили Сбербанк

У Хмельницькому підпалили Сбербанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 12:25

У Хмельницькому підпалили Сбербанк

Пропонуємо до обговорення:
За словами очевидців, невідомі намагалися підпалити двері приміщення.

Дивися повний текст У Хмельницькому підпалили Сбербанк.
R2
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Это все похоже на шаги рейдерского захвата
link654
 
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link654. О так. Чим дешевше це ла*но відберуть тим краще
kyiv7777
 
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Идиоты.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 13:18

и эта страна ждет инвесторов?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 13:23

Re: У Хмельницькому підпалили Сбербанк

  RomanTik написав:и эта страна ждет инвесторов?

З-за поребрика не чекаємо, навпаки, навіть підпали не можуть випхати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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