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У Хмельницькому підпалили Сбербанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 січ, 2018 12:25
Пропонуємо до обговорення:
За словами очевидців, невідомі намагалися підпалити двері приміщення.
Дивися повний текст У Хмельницькому підпалили Сбербанк
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R2
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Додано: Сер 31 січ, 2018 12:25
Это все похоже на шаги рейдерского захвата
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link654
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Додано: Сер 31 січ, 2018 13:05
link654. О так. Чим дешевше це ла*но відберуть тим краще
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kyiv7777
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Додано: Сер 31 січ, 2018 13:17
Идиоты.
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serg_vronsky
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Додано: Сер 31 січ, 2018 13:18
и эта страна ждет инвесторов?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
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RomanTik
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Додано: Сер 31 січ, 2018 13:23
RomanTik написав:
и эта страна ждет инвесторов?
З-за поребрика не чекаємо, навпаки, навіть підпали не можуть випхати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 31 січ, 2018 16:47
RomanTik написав:
и эта страна ждет инвесторов?
Весь трагизм ситуации в том, что большинство людей (даже судя по этой ветке) считают, что так делать (поджигать банк) нужно, и это правильно. Что поделаешь, 70+ лет презрения к собственности не прошли даром
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max_us_ua
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Додано: Сер 31 січ, 2018 16:50
lapay
З такими темпами не те що з-за кордону не дочекаємося - свій капітал тікатиме. Я от уже не перший рік придивляюся до нерухомості в окремих країнах Латинської Америки, бо в Україні, якщо хтось залізе до мене до будинку, я навіть вистрілити в нього не зможу. А те, що з банком - просто проекція нашої безправності у питаннях захисту себе і своєї власності
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max_us_ua
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Додано: Сер 31 січ, 2018 20:08
max_us_ua написав:
lapay З такими темпами не те що з-за кордону не дочекаємося - свій капітал тікатиме. Я от уже не перший рік придивляюся до нерухомості в окремих країнах Латинської Америки, бо в Україні, якщо хтось залізе до мене до будинку, я навіть вистрілити в нього не зможу. А те, що з банком - просто проекція нашої безправності у питаннях захисту себе і своєї власності
Поддерживаю. 90-е годы отдыхают по сравнению с тем, что у нас творится.
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сова
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Додано: Сер 31 січ, 2018 20:12
max_us_ua написав:
, бо в Україні, якщо хтось залізе до мене до будинку, я навіть вистрілити в нього не зможу.
З мисливської зброї можна, якщо не насмерть. Якщо в злодія була вогнепальна зброя, то можна і насмерть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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