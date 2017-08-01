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У Хмельницькому
підпалили Сбербанк

У Хмельницькому підпалили Сбербанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 00:08

  lapay написав:
  max_us_ua написав:, бо в Україні, якщо хтось залізе до мене до будинку, я навіть вистрілити в нього не зможу.

З мисливської зброї можна, якщо не насмерть. Якщо в злодія була вогнепальна зброя, то можна і насмерть.

Наивный :lol:
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Лучше когда трое судят, чем четверо несут. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:06

Re: У Хмельницькому підпалили Сбербанк

Какие д*****..... А на этом же еще и поколения воспитывают.... Н да.. Нету будущего у этой территории похоже
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:21

Re: У Хмельницькому підпалили Сбербанк

  RomanTik написав:и эта страна ждет инвесторов?

А чего запоребрики так переживают за нашу страну? Такое отношение вы заслужили, столько зла нам сделали, что теперь будете 100 лет разгребать. И если теперь российское имущество поджигают - то это делается не просто так.
  svetoch-10 написав:Н да.. Нету будущего у этой территории похоже

Ещё один великодержавец. Надоели вы.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:23

В России ничего не жгут , а тут ...... дикость
makishin60
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:56

  makishin60 написав:В России ничего не жгут , а тут ...... дикость

Может россия не воюет с Украиной.
mikola963
 
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