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У Хмельницькому підпалили Сбербанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лют, 2018 00:08
lapay написав: max_us_ua написав:
, бо в Україні, якщо хтось залізе до мене до будинку, я навіть вистрілити в нього не зможу.
З мисливської зброї можна, якщо не насмерть. Якщо в злодія була вогнепальна зброя, то можна і насмерть.
Наивный
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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Додано: Чет 01 лют, 2018 01:06
Лучше когда трое судят, чем четверо несут.
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andrein
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Додано: Чет 01 лют, 2018 08:06
Какие д*****..... А на этом же еще и поколения воспитывают.... Н да.. Нету будущего у этой территории похоже
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svetoch-10
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Додано: Чет 01 лют, 2018 08:21
RomanTik написав:
и эта страна ждет инвесторов?
А чего запоребрики
так переживают за нашу страну? Такое отношение вы заслужили, столько зла нам сделали, что теперь будете 100 лет разгребать. И если теперь российское имущество поджигают - то это делается не просто так.
svetoch-10 написав:
Н да.. Нету будущего у этой территории похоже
Ещё один великодержавец. Надоели вы.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 08:23
В России ничего не жгут , а тут ...... дикость
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makishin60
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Додано: Чет 01 лют, 2018 08:56
makishin60 написав:
В России ничего не жгут , а тут ...... дикость
Может россия не воюет с Украиной.
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mikola963
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