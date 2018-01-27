Національний банк має знизити облікову ставку, яка впливає на вартість кредитів.
Дивися повний текст Гройсман закликав НБУ знизити облікову ставку.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 12:28
Гройсман закликав НБУ знизити облікову ставку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман закликав НБУ знизити облікову ставку.
Додано: Сер 31 січ, 2018 12:28
цікавий клоун. Спочатку займається популізмом вкидаючи незабезпечену грошову масу у вигляді росту зарплат в бюджетній і комунальній сфері та й не тільки, накидає пенсії, з яких найбільшу вигоду отримали ті, в кого висока чи вища пенсія, а потім волає wtf і дивиться на кого перекинути вину - раз Гонтарєву будуть списувати з поста, о можна її назначити винною. Красота. А ми це все хаваєм і піддакуємо.
Додано: Сер 31 січ, 2018 12:55
Проснись, Володя. Не розганяй інфляцію і тоді можна буде зменшити ставку, а не навпаки.
Додано: Сер 31 січ, 2018 13:20
он уже показал как нужно управлять страной или еще нет? )))
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