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Гройсман закликав НБУ
знизити облікову ставку

Гройсман закликав НБУ знизити облікову ставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 12:28

Гройсман закликав НБУ знизити облікову ставку

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк має знизити облікову ставку, яка впливає на вартість кредитів.

Дивися повний текст Гройсман закликав НБУ знизити облікову ставку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 12:28

цікавий клоун. Спочатку займається популізмом вкидаючи незабезпечену грошову масу у вигляді росту зарплат в бюджетній і комунальній сфері та й не тільки, накидає пенсії, з яких найбільшу вигоду отримали ті, в кого висока чи вища пенсія, а потім волає wtf і дивиться на кого перекинути вину - раз Гонтарєву будуть списувати з поста, о можна її назначити винною. Красота. А ми це все хаваєм і піддакуємо.
maystrukv
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 12:40

ой все
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 12:55

Проснись, Володя. Не розганяй інфляцію і тоді можна буде зменшити ставку, а не навпаки.
beilik_andry
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 13:20

он уже показал как нужно управлять страной или еще нет? )))
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RomanTik
 
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