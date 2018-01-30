Гройсман закликав НБУ знизити облікову ставку

maystrukv
Скоріше за все, це гра на публіку: з понтом незалежний Нацбанк підвищив ставку, через це голова уряду невдоволений - імовірно, це вистава для міжнародних фінансових організацій
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Додано: Сер 31 січ, 2018 16:36
maystrukv
Скоріше за все, це гра на публіку: з понтом незалежний Нацбанк підвищив ставку, через це голова уряду невдоволений - імовірно, це вистава для міжнародних фінансових організацій
Додано: Сер 31 січ, 2018 17:25
Сам ти клоун і популіст. Друкуванням грошової маси займається НБУ і тільки НБУ!
Додано: Сер 31 січ, 2018 18:00
А де там взялись 350 гривень на курку? 1,5 млрд дотацій на 150 млн курей - 10 гривень. Треба ж хоч трохи антизрадофільський фільтр включати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 31 січ, 2018 18:04
Интересно, к чему в ответ может призвать Гройсмана НБУ? Хотя при любом раскладе там квалификация повыше.
Додано: Сер 31 січ, 2018 20:05
НБУ вообще не принадлежит Украине! И призывать или приказывать у нас ему не имеют право! Так то вот. Выше головы не прыгнешь.
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