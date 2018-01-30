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Гройсман закликав НБУ
знизити облікову ставку

Гройсман закликав НБУ знизити облікову ставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 16:36

maystrukv

Скоріше за все, це гра на публіку: з понтом незалежний Нацбанк підвищив ставку, через це голова уряду невдоволений - імовірно, це вистава для міжнародних фінансових організацій
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:25

  maystrukv написав:цікавий клоун. Спочатку займається популізмом вкидаючи незабезпечену грошову масу у вигляді росту зарплат в бюджетній і комунальній сфері та й не тільки, накидає пенсії, з яких найбільшу вигоду отримали ті, в кого висока чи вища пенсія, а потім волає wtf і дивиться на кого перекинути вину - раз Гонтарєву будуть списувати з поста, о можна її назначити винною. Красота. А ми це все хаваєм і піддакуємо.

Сам ти клоун і популіст. Друкуванням грошової маси займається НБУ і тільки НБУ!
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 18:00

  Грйс-мэн написав:А ещё я занимаюсь поддержкой малого бизнеса! Не благодарите!

Гройсман готує нові дотації для Косюка: 350 гривень за кожну курку
https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/31/633599/

А де там взялись 350 гривень на курку? 1,5 млрд дотацій на 150 млн курей - 10 гривень. Треба ж хоч трохи антизрадофільський фільтр включати. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 18:04

Интересно, к чему в ответ может призвать Гройсмана НБУ? Хотя при любом раскладе там квалификация повыше.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:05

НБУ вообще не принадлежит Украине! И призывать или приказывать у нас ему не имеют право! Так то вот. Выше головы не прыгнешь.
сова
 
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  #<12
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