Він зазначає, що очікуваний список, названий "кремлівським", мали представити опівночі 29 січня.
Дивися повний текст "Кремлівський список" підмінили перед передачею до Конгресу США - Atlantic Council.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 13:24
"Кремлівський список" підмінили перед передачею до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Кремлівський список" підмінили перед передачею до Конгресу США - Atlantic Council.
Додано: Сер 31 січ, 2018 19:20
Re: "Кремлівський список" підмінили перед передачею до...
А наши властьимущие уже успели подлизать прошлый список.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Сер 31 січ, 2018 19:23
Re: "Кремлівський список" підмінили перед передачею до...
Посмешище. :)
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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