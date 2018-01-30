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"Кремлівський список"
підмінили перед передачею до...

"Кремлівський список" підмінили перед передачею до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 13:24

"Кремлівський список" підмінили перед передачею до...

Пропонуємо до обговорення:
Він зазначає, що очікуваний список, названий "кремлівським", мали представити опівночі 29 січня.

Дивися повний текст "Кремлівський список" підмінили перед передачею до Конгресу США - Atlantic Council.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 13:24

ухты, у них тоже так можно)
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pidvysockiy
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 13:40

Андерс Ослунд снова настрочил за непахнущие рубли.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:20

Re: "Кремлівський список" підмінили перед передачею до...

А наши властьимущие уже успели подлизать прошлый список.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:23

Re: "Кремлівський список" підмінили перед передачею до...

Посмешище. :)
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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