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"А-95" прогнозує
подорожчання пального на АЗС...

"А-95" прогнозує подорожчання пального на АЗС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 13:28

"А-95" прогнозує подорожчання пального на АЗС...

Пропонуємо до обговорення:
Консалтингова група "А-95" (Київ) прогнозує подорожчання пального на АЗС економ-сегменту в найближчі дні при незмінності верхнього рівня цін на ринку.

Дивися повний текст "А-95" прогнозує подорожчання пального на АЗС економ-класу в найближчі дні.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 13:28

Це зрада чи перемога?
papazina
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 13:41

  papazina написав:Це зрада чи перемога?

это бизнес))), ниче личного, доллар 29грн-бензин дорожает, доллар 27грн - бензин снова дорожает...
kentavr
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 16:14

  kentavr написав:
  papazina написав:Це зрада чи перемога?

это бизнес))), ниче личного, доллар 29грн-бензин дорожает, доллар 27грн - бензин снова дорожает...

Все так. Текст "немного по-дебильному" написан, а если его просто правильно прочитать, то все понятно станет: "заработок ̶н̶а̶ ̶л̶и̶т̶р̶е̶ стабильный что при 30 грн/литр, что при 20 грн/литр"

8)
EKO
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