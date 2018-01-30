Консалтингова група "А-95" (Київ) прогнозує подорожчання пального на АЗС економ-сегменту в найближчі дні при незмінності верхнього рівня цін на ринку.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 13:28
"А-95" прогнозує подорожчання пального на АЗС...
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Дивися повний текст "А-95" прогнозує подорожчання пального на АЗС економ-класу в найближчі дні.
Додано: Сер 31 січ, 2018 13:41
Додано: Сер 31 січ, 2018 16:14
Все так. Текст "немного по-дебильному" написан, а если его просто правильно прочитать, то все понятно станет: "заработок ̶н̶а̶ ̶л̶и̶т̶р̶е̶ стабильный что при 30 грн/литр, что при 20 грн/литр"
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