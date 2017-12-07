Китайські інженери приступили до розробки високошвидкісного поїзда на магнітній подушці, який буде здатний розвивати швидкість до 600 км/год.
Дивися повний текст У Китаї запустять поїзд, який розвиває швидкість 600 км/год.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 13:36
У Китаї запустять поїзд, який розвиває швидкість 600 км/год
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Дивися повний текст У Китаї запустять поїзд, який розвиває швидкість 600 км/год.
Додано: Сер 31 січ, 2018 13:36
..ну скорость-то он может и разовьет такую - 600км/ч..но!... останутся ли после этого живы пилоты-пассажиры "китайской техники"?!..при этом также сомнительно, что "единственной тормозящей силой является аэродинамическое сопротивление", - а не ближайший овраг или горная порода...
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