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Кабмін прийняв рішення
звільнити Насірова

Кабмін прийняв рішення звільнити Насірова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 13:58

Кабмін прийняв рішення звільнити Насірова

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Дивися повний текст Кабмін прийняв рішення звільнити Насірова.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 13:58

Т.е. не посадить, а уволить. Интересненько. Со времён яныка- вобще ничего не изменилось в плане коррупицонеров, а в некоторых моментах- рашку начали догонять с их сердюковым и васильевой. Ганьба.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 16:58

Reddick

Погодите, его когда таки уволят, он еще и суд выиграет (мол, незаслуженно), и мы с Вами будем ему выходное пособие платить
max_us_ua
 
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