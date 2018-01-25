Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.
Дивися повний текст Кабмін прийняв рішення звільнити Насірова.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 13:58
Кабмін прийняв рішення звільнити Насірова
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін прийняв рішення звільнити Насірова.
Додано: Сер 31 січ, 2018 13:58
Т.е. не посадить, а уволить. Интересненько. Со времён яныка- вобще ничего не изменилось в плане коррупицонеров, а в некоторых моментах- рашку начали догонять с их сердюковым и васильевой. Ганьба.
Додано: Сер 31 січ, 2018 16:58
Reddick
Погодите, его когда таки уволят, он еще и суд выиграет (мол, незаслуженно), и мы с Вами будем ему выходное пособие платить
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