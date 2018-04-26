RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кому в Україні роботодавці
готові підвищувати зарплату

Кому в Україні роботодавці готові підвищувати зарплату
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 14:12

Кому в Україні роботодавці готові підвищувати зарплату

Пропонуємо до обговорення:
Безвіз відкрив широкі перспективи для тих, хто готовий працювати за кордоном.

Дивися повний текст Кому в Україні роботодавці готові підвищувати зарплату.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81737
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 14:12

Таки да. Это только начало. Хороший маляр зарабатывает от 25000 гривень в месяц. И еще попробуй найти спеца.
vladimir_id
Аватар користувача
 
Повідомлень: 345
З нами з: 27.09.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 14:43

Какие то глубоко печальные тенденции происходят
Moimir
 
Повідомлень: 488
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 14:49

Раби тікають в Європу, пічалька.
socioniktest
Аватар користувача
 
Повідомлень: 252
З нами з: 26.12.14
Подякував: 144 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 15:16

За далекобійників чомусь забули.
злий клоун
Аватар користувача
 
Повідомлень: 88
З нами з: 17.12.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 13:18

  socioniktest написав:Раби тікають в Європу, пічалька.

Осталось придумать - что делать с оставшимися? Может дустом их?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7514
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3110 раз.
Подякували: 1476 раз.
 
Профіль
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку 1 ... 4, 5, 6
R2 » Чет 03 тра, 2018 13:46
59 5002
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 22:34
rjkz
Кому відмовлять у монетизації субсидії в новому...
R2 » П'ят 04 тра, 2018 21:41
1 44
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 21:42
Kart
В Україні відбулися фінальні випробування ракетного... 1, 2, 3
R2 » Чет 26 кві, 2018 11:57
24 1112
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 16:44
Sommer
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.