|
|
|
Кому в Україні роботодавці готові підвищувати зарплату
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 січ, 2018 14:12
Пропонуємо до обговорення:
Безвіз відкрив широкі перспективи для тих, хто готовий працювати за кордоном.
Дивися повний текст Кому в Україні роботодавці готові підвищувати зарплату
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81737
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 31 січ, 2018 14:12
Таки да. Это только начало. Хороший маляр зарабатывает от 25000 гривень в месяц. И еще попробуй найти спеца.
-
vladimir_id
-
-
- Повідомлень: 345
- З нами з: 27.09.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 січ, 2018 14:43
Какие то глубоко печальные тенденции происходят
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 488
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 січ, 2018 14:49
Раби тікають в Європу, пічалька.
-
socioniktest
-
-
- Повідомлень: 252
- З нами з: 26.12.14
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 січ, 2018 15:16
За далекобійників чомусь забули.
-
злий клоун
-
-
- Повідомлень: 88
- З нами з: 17.12.15
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лют, 2018 13:18
socioniktest написав:
Раби тікають в Європу, пічалька.
Осталось придумать - что делать с оставшимися? Может дустом их?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7514
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3110 раз.
- Подякували: 1476 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|59
|5002
|
П'ят 04 тра, 2018 22:34
rjkz
|
|1
|44
|
П'ят 04 тра, 2018 21:42
Kart
|
|24
|1112
|
П'ят 04 тра, 2018 16:44
Sommer
реклама
|