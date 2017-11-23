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Трійка найбільших мобільних
операторів заплатила за...

Трійка найбільших мобільних операторів заплатила за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 15:15

Трійка найбільших мобільних операторів заплатила за...

Пропонуємо до обговорення:
Переможцем по першому лоту після одного кроку підвищення ціни було визначено lifecell.

Дивися повний текст Трійка найбільших мобільних операторів заплатила за 4G-частоти 2,5 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 15:15

Щось я не розумію, як так може бути? За 3Г ліцензії всі оператори сплатили 3 роки тому 8,770 млрд. грн., а за 4Г сьогодні лише 2,456 млрд. грн. - майже вчетверо менше. Якщо 3Г ліцензія діє 15 років, то про цю жодного слова.
Всюдиносапхайчик
 
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