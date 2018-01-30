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"ОККО-рітейл" планує розпочати будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 15:58
Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "ОККО-рітейл" планує в 2019 році почати будівництво гірськолижного курорту в Славському Сколівського району Львівської області
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Додано: Сер 31 січ, 2018 15:58
Ждем бизнес центры и свой телеканал...
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Додано: Сер 31 січ, 2018 16:59
надо скинуться - ждем повышения стоимости топлива еще на пару грн
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r_skrypnik
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