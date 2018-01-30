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"ОККО-рітейл" планує
розпочати будівництво...

"ОККО-рітейл" планує розпочати будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 15:58

"ОККО-рітейл" планує розпочати будівництво...

Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "ОККО-рітейл" планує в 2019 році почати будівництво гірськолижного курорту в Славському Сколівського району Львівської області

Дивися повний текст "ОККО-рітейл" планує розпочати будівництво гірськолижного курорту в Славському.
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