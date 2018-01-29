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Українська армія отримає нові
набори продуктів, що самі...

Українська армія отримає нові набори продуктів, що самі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 16:29

Українська армія отримає нові набори продуктів, що самі...

Пропонуємо до обговорення:
Була здійснена закупівля та постачання військовим частинам 189 тисяч комплектів нових польових добових наборів продуктів, які включають в себе перші та другі страви в зручній упаковці в комплекті з безвогневим розігрівачем.

Дивися повний текст Українська армія отримає нові набори продуктів, що самі розігріваються.
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Радиактивные что ли?
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Решение, конечно, уместное, хоть и запоздалое, но! - ни в коем случае нельзя заменять новыми, недешевыми пайками те, которые и так есть. На востоке - позиционная война, т. е. условия для приготовления пищи какие-никакие есть (знаю из личного опыта). Такие пайки должны быть к каждом расположении в запасе на определенные случаи, хотя наше армейское начальство, конечно же, кровно заинтересовано разбазарить на такие пайки как можно больше денег.
П. С. А почему на фотке к статье левша?
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:36

max_us_ua А в тылу полная ж. СССР отдыхает. Нет вобще нихрена, даже зипа на уаз. Про Киев говорю.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:10

  max_us_ua написав:Решение, конечно, уместное, хоть и запоздалое, но! - ни в коем случае нельзя заменять новыми, недешевыми пайками те, которые и так есть. На востоке - позиционная война, т. е. условия для приготовления пищи какие-никакие есть (знаю из личного опыта). Такие пайки должны быть к каждом расположении в запасе на определенные случаи, хотя наше армейское начальство, конечно же, кровно заинтересовано разбазарить на такие пайки как можно больше денег.
П. С. А почему на фотке к статье левша?

НЕ ПИШИ ЕРУНДЫ.!"из личного опыта"-эту дрянь в зелёном пакете-(3 в одном)-даже голодным есть невозможно,хоть в каком виде :evil:
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:45

сірий

Прочтите, что я написал. В основном - да почти везде - можно готовить. И с чего Вы (тыкать дома будете) взяли, что новые пайки будут по вкусу лучше?
max_us_ua
 
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romiks2009

Знаю. Я когда служил, меня (есть, на мою голову, запись, что некогда был бухгалтером) принудили списывать разное добро. Много интересного узнал
max_us_ua
 
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