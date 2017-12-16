Лідери самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" підписали угоду про створення єдиного митного простору. Про це повідомляють офіційні ресурси сепаратистів.
Дивися повний текст "ДНР" і "ЛНР" створили свій митний союз.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 16:33
"ДНР" і "ЛНР" створили свій митний союз
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "ДНР" і "ЛНР" створили свій митний союз.
Додано: Сер 31 січ, 2018 16:33
Следующая остановка - соглашение о свободном движении рабсилы, ведь в ЛНР средняя зарплата 90 долл., а в ДНР - 110, как бы последняя заинтересована в луганских гастерах
Додано: Сер 31 січ, 2018 16:59
Я запутался, а кто у них кому переворот организовал? ДНР в ЛНР или наоборот?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Сер 31 січ, 2018 17:15
Sommer
ДНР ввелла войска в ЛНР и поддержала свержение Плотницкого и приход к власти Пасечника. Как тогда шутили в Сети, ДНР защищала донецкоговорящих
Додано: Сер 31 січ, 2018 17:50
Т.е. теперь ДНР и ЛНР должны слиться в обьятиях? Зачем им таможни тогда?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Сер 31 січ, 2018 18:02
Передруковувати хоть щось із «Страна.юа" — себе не поважати.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 18:33
Додано: Сер 31 січ, 2018 19:28
Sommer
Таможня в такой "стране", как ДНР-ЛНР, нужна исключительно для того, чтобы оббирать пересекающих границу с товарами людей. В этом плане Украина от них не очень отличается - хотя, если по правде, в отдельные годы таможня давала в бюджет больше, чем налоговая (сейчас не слежу, кроме того, эти службы сейчас в одной структуре)
Додано: Сер 31 січ, 2018 19:55
Детский сад "Солнышко" на выезде. Подружились две песочницы во дворе, а двор говорит - а не пошли бы вы. Или строите пасочки рядами или валите от сюда ...
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