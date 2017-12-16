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"ДНР" і "ЛНР" створили
свій митний союз

"ДНР" і "ЛНР" створили свій митний союз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 16:33

"ДНР" і "ЛНР" створили свій митний союз

Пропонуємо до обговорення:
Лідери самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" підписали угоду про створення єдиного митного простору. Про це повідомляють офіційні ресурси сепаратистів.

Дивися повний текст "ДНР" і "ЛНР" створили свій митний союз.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 16:33

Следующая остановка - соглашение о свободном движении рабсилы, ведь в ЛНР средняя зарплата 90 долл., а в ДНР - 110, как бы последняя заинтересована в луганских гастерах
max_us_ua
 
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Боже мой! Да всем насрать.
злий клоун
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 16:59

Я запутался, а кто у них кому переворот организовал? ДНР в ЛНР или наоборот?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:15

Sommer

ДНР ввелла войска в ЛНР и поддержала свержение Плотницкого и приход к власти Пасечника. Как тогда шутили в Сети, ДНР защищала донецкоговорящих
max_us_ua
 
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  max_us_ua написав:Sommer

ДНР ввелла войска в ЛНР и поддержала свержение Плотницкого и приход к власти Пасечника. Как тогда шутили в Сети, ДНР защищала донецкоговорящих


Т.е. теперь ДНР и ЛНР должны слиться в обьятиях? Зачем им таможни тогда?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 18:02

Передруковувати хоть щось із «Страна.юа" — себе не поважати.
far.pp.ua/banks/deposits.html — ставки по депозитам у всіх банках України!
Webracer
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 18:33

  Webracer написав:Передруковувати хоть щось із «Страна.юа" — себе не поважати.

откуда можно?
vak
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:28

Sommer

Таможня в такой "стране", как ДНР-ЛНР, нужна исключительно для того, чтобы оббирать пересекающих границу с товарами людей. В этом плане Украина от них не очень отличается - хотя, если по правде, в отдельные годы таможня давала в бюджет больше, чем налоговая (сейчас не слежу, кроме того, эти службы сейчас в одной структуре)
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:55

Детский сад "Солнышко" на выезде. Подружились две песочницы во дворе, а двор говорит - а не пошли бы вы. Или строите пасочки рядами или валите от сюда ...
сова
 
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