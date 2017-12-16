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"ДНР" і "ЛНР" створили
свій митний союз

"ДНР" і "ЛНР" створили свій митний союз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:08

Re:

“Нам нічого ділити. У нас один народ, одна земля, одне завдання. Підписаний протокол буде корисний для наших економік, і не допустить політичних спекуляцій на темі взаємодії наших територій. І, безумовно, стане гарантом соціальної стабільності наших республік”, – заявив Пасічник.

Прям як "Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuhrer" :mrgreen:
BIGor
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