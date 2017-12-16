|
|
|
"ДНР" і "ЛНР" створили свій митний союз
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 січ, 2018 20:08
“Нам нічого ділити. У нас один народ, одна земля, одне завдання. Підписаний протокол буде корисний для наших економік, і не допустить політичних спекуляцій на темі взаємодії наших територій. І, безумовно, стане гарантом соціальної стабільності наших республік”, – заявив Пасічник.
Прям як "Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuhrer
"
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2104
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 287 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
реклама
|