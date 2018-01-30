Про це під час засідання Кабінету міністрів заявив голова уряду Володимир Гройсман
Дивися повний текст Кредити в Україні повинні стати доступнішими – Гройсман.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 17:00
Кредити в Україні повинні стати доступнішими – Гройсман
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кредити в Україні повинні стати доступнішими – Гройсман.
Додано: Сер 31 січ, 2018 17:00
Давай Вольдемар нахлобучивай! Больше гривны больше! А как потом объяснить неправильный курс доллара пригласим такого же великого оракула от экономики - Вольдемара Этинзона. Он вам на пальцах раскидает за цену проезда.
Додано: Сер 31 січ, 2018 19:01
Re: Кредити в Україні повинні стати доступнішими – Гройсман
Кредиты?
А нахуано?
Из-за кредитной накачки 2005-2008 до сих пор проблемы.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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