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Кредити в Україні повинні
стати доступнішими – Гройсман

Кредити в Україні повинні стати доступнішими – Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:00

Кредити в Україні повинні стати доступнішими – Гройсман

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час засідання Кабінету міністрів заявив голова уряду Володимир Гройсман

Дивися повний текст Кредити в Україні повинні стати доступнішими – Гройсман.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:00

Давай Вольдемар нахлобучивай! Больше гривны больше! А как потом объяснить неправильный курс доллара пригласим такого же великого оракула от экономики - Вольдемара Этинзона. Он вам на пальцах раскидает за цену проезда.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:01

Re: Кредити в Україні повинні стати доступнішими – Гройсман

Кредиты?
А нахуано?

Из-за кредитной накачки 2005-2008 до сих пор проблемы.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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